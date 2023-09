A Eike Schmidt il Premio Donna del Marmo 2023

Ogni anno dal 2007 l’Associazione Nazionale Le Donne del Marmo conferisce un prestigioso riconoscimento, il Premio Donna del Marmo, a chi abbia contribuito con la propria arte, professionalità o dedizione alla diffusione e alla valorizzazione dell’utilizzo del “marmo”, termine da intendersi nella sua accezione arcaica, cioè quella di qualsiasi roccia ornamentale ricercata, plasmata e impiegata per le realizzazioni più svariate. L’edizione 2023 del “Premio Donna del Marmo”, alla 17.ma edizione, è organizzata in collaborazione con Marmo+mac / Veronafiere.

Il Premio Donna del Marmo 2023 viene conferito allo storico dell’arte tedesco Eike Dieter Schmidt, che da novembre 2015 ricopre la carica di Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, primo direttore straniero nella storia del museo fiorentino. Nel primo quadriennio di nomina si è distinto per la ristrutturazione amministrativa e gestionale del nuovo Museo, nato dalla fusione della Galleria degli Uffizi, della Galleria Palatina, dei Musei di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli. Riconosciuto come uno dei massimi esperti e conoscitori di scultura europea del Rinascimento e del Barocco, ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni scientifiche.

Con il Premio Donna del Marmo 2023 a Eike Dieter Schmidt l’Associazione intende mettere in evidenza l’importanza della valorizzazione dei beni culturali attraverso conoscenza, preparazione ed esperienza. In particolare, nel corso della sua carriera Eike Dieter Schmidt ha dimostrato una grande lungimiranza e amore nei confronti dell’Arte e dei suoi incubatori, che sono i Musei. Eike Dieter Schmidt ha portato non solo una transizione innovativa per mezzi di fruizione e comunicazione, ma riconsiderato il valore intrinseco del concetto museale: per opera eterna longeva custodia. Il Museo vive per le nuove generazioni, affinchè i suoi tesori non siano prigionieri del passato, bensì portavoce della storia.

A Eike Dieter Schmidt sarà consegnata per il Premio Donna del Marmo 2023 una preziosa formella in Bardiglietto, realizzata dal Magister Commacino Frans Ferzini, che ha scolpito le lettere con la tecnica more gothico e rivisitazione Bauhaus.

La cerimonia di premiazione si svolgerà presso il Cinema Hall 1 nell’ambito di Marmomac a Verona venerdì 29 settembre 2023 alle h. 15:00. Seguirà un momento conviviale offerto da Marmomac / Veronafiere con i partecipanti all’evento nella Lounge Hall 1 (dalle h. 15:30 alle h. 16:30).