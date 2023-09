Marmomac 2023, con Robotor il primo Fuori Fiera

ROBOTOR©, azienda specializzata nell’integrazione di robot industriali multi-asse per la fresatura della pietra, “figlia” dell'esperienza e della passione dei fondatori di TORART©, prestigioso laboratorio situato nel cuore delle Cave di Carrara, è nata per rivoluzionare il mondo dell'arte e del design.

ROBOTOR©, unica nel suo genere, ha trasformato il settore della lavorazione della pietra, integrando l'intelligenza artificiale e la tecnologia robotica avanzata per rendere accessibile a tutti la creazione di opere d'arte straordinarie.

ROBOTOR © a Verona

In occasione dell’edizione 2023 di Marmo+Mac, ROBOTOR© organizza un evento insieme a Quayola. Classe 1982, artista di origine romana tra i più importanti esponenti della media-art a livello internazionale, Quayola utilizza sistemi di robotica, Intelligenza Artificiale (AI) e software generativi per realizzare sculture ispirate alla tecnica michelangiolesca del non-finito, scolpite mediante i robot di ROBOTOR©.

Scenario ideale della performance il giardino di Palazzo Verità Poeta. Mercoledì 27 settembre dalle ore 18 una video installazione di Quayola accoglierà gli ospiti per un party dove ROBOTOR presenterà OR-OS©.

OR-OS© è il rivoluzionario software di auto-programmazione per fresatura CNC. Attraverso interfacce intuitive, senza bisogno di competenze specifiche di programmazione, OR-OS© consente a tutti di utilizzare il robot anche per realizzare lavori complessi.

OR-OS© parte da un file 3D e converte, automaticamente, il modello in percorsi utensili senza l’intervento dell’operatore.

Il robot si introduce così nel tradizionale processo di realizzazione di un'opera d'arte sostituendo il lavoro usurante degli “sbozzatori” che hanno sempre avuto il compito di prendere il blocco di pietra per far emergere l'opera pensata dall'artista. In fase di finitura l’artista interviene direttamente o dando precise indicazioni a artigiani specializzati. Ma il robot non si sostituirà mai all'artista: non è un creativo ma un mero esecutore.

Visti i posti limitati per chi volesse partecipare scrivere a sales@robotor.it