Ospedale di Negrar: firmato l'accordo per gli operatori sociosanitari

«Nella giornata di ieri è stato sottoscritto un accordo aziendale molto importante – dichiara Stefano Gottardi Segretario Generale UIL FPL - per gli operatori sociosanitari che lavorano presso l’Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria e le case di riposo Perez e Nogarè nel comune di Negrar e anche per il Centro Polifunzionale San Marco a Verona, una svolta fondamentale in un contesto economico difficile, che ci vede partecipi attivi di un cambiamento che sta avvenendo e che dev’essere guidato per ottenere soddisfazioni per i lavoratori, che si tradurrà in un miglioramento dei servizi sanitari e sociosanitari offerti ai cittadini da questa eccellenza veronese».

La richiesta all’azienda di un accordo migliorativo del precedente sottoscritto nel 2015 è stata effettuata dalle organizzazioni sindacali CISL UIL e UGL, le stesse che hanno ratificato l’accordo con la RSU aziendale.

«Grazie a questo accordo, dal primo ottobre per duecento operatori sociosanitari ci sarà un aumento in busta paga superiore a 100 euro mensili – ribadisce Paolo Libero Responsabile Settore Sanità CISL FP –. Per chi è stato assunto da più di tre anni sarà collocato in categoria B3, mentre per chi è stato assunto per un periodo inferiore a tre anni e ai nuovi assunti è previsto un collocamento nella categoria B2 e al raggiungimento del terzo anno un passaggio automatico al livello superiore B3; mentre per tutti gli altri profili professionali l’Amministrazione si è impegnata di effettuare una puntuale verifica sulla corretta classificazione rispetto al contratto collettivo nazionale di riferimento».