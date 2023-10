BCC Roma: inaugurata la nuova filiale a Verona, è la prima in città

È stato il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, assieme ai vertici aziendali, a tagliare questa mattina, lunedì 18 settembre, il nastro della nuova agenzia della Banca di Credito Cooperativo di Roma in via Bassini 1, nel quartiere di Borgo Trento. Una filiale di pregio, la prima in città e la terza in provincia di Verona, che va ad aggiungersi alle altre 35 presenti in Veneto.

È il presidente Maurizio Longhi, affiancato dal vicepresidente Gabriele Gravina, a sottolineare il valore di questa nuova apertura: «Questa nuova filiale rappresenta per noi una seconda fase di un percorso di crescita iniziato otto anni fa nella provincia di Padova – ha commentato il Presidente Longhi – Dal 2015 abbiamo rafforzato la nostra presenza in Veneto, accreditandoci come un interlocutore in grado di ascoltare le esigenze del territorio, della sua comunità e delle sue imprese. Un percorso che culmina oggi con l’apertura di Verona, città di straordinaria importanza economica e culturale. Tutto ciò ha anche un risvolto simbolico: avviene infatti a 140 anni esatti dalla nascita della prima Cassa Rurale italiana, che sorse a Loreggia, proprio in Veneto, nel 1883. Oggi a Loreggia c’è una agenzia della BCC di Roma»

Presenti oltre al Presidente della Camera anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il quale ha sottolineato come Roma significhi molto per lui dal punto di vista personale, visto che i figli sono nati nella Capitale, ma anche dal punto di vista professionale, prima da calciatore, poi da dirigente. È intervenuto anche il Vescovo Mons. Domenico Pompili, felice di benedire, o di “dire bene”, come lui stesso ha sottolineato, di una banca vicina al territorio.

E di vicinanza al territorio ha parlato anche il direttore generale Gilberto Cesandri: «Arriviamo in questa straordinaria città forti di numeri che sono di grande soddisfazione. – ha aggiunto il Direttore Generale BCC Roma Gilberto Cesandri – La crescita della nostra banca, sempre rivolta al sostegno del territorio, ci ha portato in otto anni ad una presenza di 36 agenzie e ad una raccolta allargata che a giugno 2023 ha toccato qui in Veneto quota 2,7 miliardi, mentre i finanziamenti a imprese e famiglie sfiorano 1,4 miliardi di euro.

Dal punto di vista tecnologico e di confort, la nuova agenzia è molto spaziosa, dotata di ambienti moderni e curati. Sono presenti anche una cassa Self Assistita e un ATM esterno evoluto con ricircolo accessibile 24 ore su 24.

Presenti all’inaugurazione anche il senatore Matteo Gelmetti e il consigliere regionale Alberto Bozza.