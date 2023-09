Vitanuova acquisisce Axieme e si proietta verso il futuro

Vitanuova SPA, società leader nel settore della consulenza e distribuzione di soluzioni assicurative, ha annunciato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Axieme SRL, startup insurtech specializzata nella proposta di polizze assicurative online e nella creazione di soluzioni digitali avanzate per il settore assicurativo.

Fondata a fine 2016, Axieme si è rapidamente affermata come broker assicurativo digitale in grado di offrire soluzioni innovative e su misura. La sua presenza nel mercato si è caratterizzata per l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e per l'attenzione costante alle esigenze degli assicurati sia nelle coperture che nel modo di proporle. Nel corso degli anni la crescita della startup è stata finanziata con investimenti da parte di Business Angels (anche tramite campagne di equity crowdfunding) e da player di riferimento come Digital Magics SPA e CDP Venture Capital SGR (Fondo Nazionale Innovazione).

L'acquisizione di Axieme da parte di Vitanuova testimonia l'impegno continuo della società nell'offrire soluzioni sempre all’avanguardia orientate sia alla soddisfazione della propria rete di circa 750 Consulenti Assicurativi Personali che ai bisogni in costante evoluzione degli oltre 45.000 clienti su tutto il territorio nazionale. Questo importante passo consentirà a entrambe le aziende di consolidare la loro presenza nel mercato e di offrire un valore aggiunto a collaboratori e clienti attraverso la digitalizzazione.

Nell’ambito del piano industriale di Vitanuova, infatti, uno dei principali driver di sviluppo è rappresentato dall’integrazione di strumenti e capabilities digitali nel contesto strategico e fondamentale della Rete di Consulenti Assicurativi. In questo disegno l’interesse di Vitanuova nei confronti di Axieme è indirizzato ad accelerare, con un importante innesto digitale, il percorso di crescita ed evoluzione, anche su basi phy-gital, di una delle più grandi reti di distribuzione assicurativa italiane. Si doterà così il Consulente Assicurativo di strumenti di vendita, cross-selling e informativi all’avanguardia, sviluppando le capacità di lead generation. Al contempo, si metterà a disposizione della clientela una piattaforma tecnologica di ultima generazione completa di prodotti assicurativi nel comparto rami elementari (danni).

Fabrizio Colombo Giardinelli, AD e fondatore di Vitanuova SPA, commenta così l’operazione: «Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto a tutto il team di Axieme nel nostro gruppo. L'ingresso di AXIEME ci consentirà di accelerare la nostra trasformazione digitale, adottare nuove tecnologie e offrire soluzioni phy-gital uniche, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore».

Edoardo Monaco, AD e co-fondatore di AXIEME, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di entrare a far parte del gruppo Vitanuova. Questa acquisizione rappresenta un'opportunità straordinaria per continuare a crescere e sviluppare le nostre soluzioni digitali nel settore assicurativo. Con il supporto e le risorse di Vitanuova, saremo in grado di portare la nostra innovazione a un livello superiore e offrire un'esperienza ancora migliore ai nostri clienti».