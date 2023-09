Studenti e studentesse pronti per il "career day" in Univr

Nei corridoi universitari spesso si sentono mormorare frasi come: ‘’non mi sento di avere le competenze per presentarmi ad un colloquio di lavoro’’, ‘’è impossibile riuscire ad avere un contatto con le aziende per uno stage o una proposta di lavoro’’. Sapendo di questo disagio, un gruppo di studenti e di studentesse, con il desiderio di andare incontro ai propri colleghi, ha deciso di organizzare un evento per risolvere questi problemi.

Il 13 Settembre, dalle 9:30 alle 17:00, nel Silos di Ponente del polo di Santa Marta dell’Università degli studi di Verona avrà luogo il career day, organizzato dall’associazione studentesca JEBV (Junior Enterprise Business Verona) che fa parte di un network nazionale (JE Italy) e internazionale (JE Europe).

La mission dell’associazione è quella di colmare il divario presente tra università e mondo del lavoro. Questo permette agli associati che ne fanno parte di acquisire competenze utili nel mercato del lavoro tramite progetti con diverse realtà aziendali sui temi del marketing, dell’analisi di mercato, del recruiting, dell’organizzazione di eventi e non solo.

Durante questo evento i partecipanti avranno la concreta possibilità di prendere parte a workshop organizzati da differenti realtà aziendali che forniranno loro gli strumenti concreti per migliorare il proprio CV e presentarsi al meglio nel mondo del lavoro. Inoltre potranno entrare in contatto con i manager e gli HR di aziende come ad esempio Deloitte, LIDL, PwC durante la company fair per poter ottenere eventuali proposte di stage e/o di lavoro.

La partecipazione al career day di JEBV non prevede costi per il partecipante, ma ha posti sono limitati. Per iscriversi: clicca qui.