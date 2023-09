VOLTAIKO, IL MODO PIU’ SEMPLICE PER GUADAGNARE DALLE ENERGIE RINNOVABILI

Le energie rinnovabili si sono evolute positivamente negli ultimi anni, non solo grazie all'evoluzione tecnologica e alla riduzione dei costi di produzione, ma anche grazie all'interesse governativo per la sostenibilità. Questi cambiamenti hanno reso oggi l'investire nelle energie rinnovabili un'opportunità molto interessante.

Per darti un'idea, puoi contribuire al settore delle energie rinnovabili con investimenti molto piccoli, come 50 o 100 euro. Per questo, ci sono molte piattaforme di crowdfunding e crowdlending, da cui chiunque voglia partecipare al finanziamento di progetti di energia rinnovabile può contribuire con quantità limitate di denaro.

Sapevate che le energie rinnovabili sono illimitate? A differenza di tutti i combustibili fossili, le energie rinnovabili provengono dalle risorse inesauribili della natura. Pertanto, in assenza di petrolio, gas o carbone, così come a causa degli effetti dell'inquinamento, gli investimenti in energie rinnovabili finiranno per essere i più utilizzati.

PERCHE’ VOLTAIKO E’ DIVERSA DA TUTTE LE ALTRE PIATTAFORME PRESENTI SUL MERCATO?

Come abbiamo detto poco fa esistono innumerevoli piattaforme di crowdfunding basate su progetti ad energia rinnovabile, queste piattaforme però prevedono un investimento compartecipato degli utenti fino al raggiungimento di una cifra target che servirà per finanziarlo e successivamente si ricevono dei dividendi in base ai risultati. Questo modello di business oltre ad avere un ritorno economico minimo e spalmato su un lasso temporale ampio ha anche diverse incognite circa i guadagni e il raggiungimento degli obbiettivi. Voltaiko www.voltaiko.com invece propone un modello di business totalmente differente, infatti gli utenti possono noleggiare degli impianti fotovoltaici ed eolici remoti, ovvero gestiti dall’azienda presso siti di produzione ad alta efficienza, come in paesi della fascia equatoriale (Africa, Sud America, Sud Est Asiatico per nominarne alcuni) ricevendo mensilmente una rendita certa data dalla successiva vendita dell’energia prodotta. Per fare un esempio pratico: un impianto solare da 5 Kw costa 2.000€ una tantum, il noleggio dura 36 mesi, produce mensilmente dai 112 ai 120 € , garantendo quindi un ritorno che varia dai 4.032 € ai 4.320€, più del doppio di quanto investito in soli 3 anni!

UNA GRANDE OPPORTUNITA’ LAVORATIVA

Il progetto Voltaiko non si rivolge solamente agli utenti finali desiderosi di trovare nuove opportunità di investimento in settori sicuri e sostenibili ma anche a tutte quelle figure professionali alla ricerca di nuove ed entusiasmanti occasioni per fare business in questo settore. L’azienda infatti prevede la possibilità di aprire un profilo da agente supportato da un piano compensi e da piu livelli di carriera estremamente premianti.

Siamo certi che torneremo a parlare presto di questo interessante progetto che dalle premesse ha tutte le carte in regola per fare la differenza in questo settore.