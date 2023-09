Tutto pronto per la Fiera del Riso di Isola della Scala

La fiera è in programma dal 13 settembre all'8 ottobre 2023 , nel Palariso del comune scaligero, all'interno del quale si trovano gli stand gastronomici delle riserie locali e dei prodotti tipici del territorio. L'evento si snoda poi per la Fiera campionaria, che ospita altrettanti stand di prodotti per la casa, artigianato, abbigliamento e quant'altro.

«L'anno scorso, anno della ripartenza, siamo partiti con solo diciannove giorni di festa, mentre quest'anno torniamo con i tradizionali 26 giorni. Sarà una fiera innovativa, sia sotto il profilo strutturale che tecnologico».

«La viabilità sarà infatti migliore - prosegue - per rendere più accessibile l'ingresso all'area fieristica; avremo poi delle novità tecnologiche, come le casse informatiche e telematiche, oltre alla possibilità di acquistare e non più solo prenotare le serate all'interno del ristorante Taste of Earth sul nostro partner VivaTicket. Come Ente Fiera vogliamo infatti essere all'avanguardia e anticipare i tempi. Importante quest'anno sarà inoltre la riproposta dell'evento internazionale Taste of Earth, con più di cinquanta espositori stranieri con la new entry, quest'anno, anche dell'India».