Cassa Rurale Vallagarina: un nuovo punto operativo self-service a San Zeno di Montagna

Un passo avanti verso l'innovazione e un ampliamento dell’operatività della Cassa, presente in zona dal 2003 con la filiale di Caprino Veronese. Il nuovo punto operativo self-service rappresenta l'impegno della Cassa a offrire soluzioni finanziarie innovative e accessibili alla clientela. Situato in un luogo facilmente raggiungibile sulla strada principale del paese, a circa 10 km dalla filiale di Caprino Veronese, il punto operativo sarà un alleato prezioso per coloro che abitano in zona e preferiscono gestire le proprie operazioni bancarie in totale autonomia. La postazione, dotata di parcheggi, consentirà agli utenti di condurre una vasta gamma di transazioni senza dover considerare limiti di orario.

L'evento di inaugurazione, avvenuta il 26 agosto, è stato un momento di festa e celebrazione. Oltre al taglio del nastro, che ha segnato ufficialmente l'apertura del punto operativo, ci sono stati interventi da parte dei rappresentanti delle autorità locali – a partire dal sindaco Maurizio Castellani, e una benedizione ad augurare prosperità e successo a questa nuova iniziativa. Il pubblico presente ha avuto modo di visitare i locali, scoprendo da vicino il nuovo punto operativo.

«Siamo molto contenti di questa nuova apertura - ha dichiarato il presidente Maurizio Maffei durante l’inaugurazione -. Si tratta di un passo significativo nella nostra missione di offrire servizi accessibili alle comunità, in un territorio limitrofo a quello in cui già operiamo. Questo punto rappresenta quindi un completamento dell’operatività locale e un impegno verso l'innovazione e l'efficienza, permettendo agli utenti di condurre le loro operazioni bancarie in modo autonomo e senza restrizioni di orario. Invitiamo i nostri Soci, clienti che abitano in zona e i residenti di San Zeno di Montagna a scoprire questo nuovo servizio e le sue funzionalità».

In linea con l'impegno costante della Cassa Rurale verso la sostenibilità e l'innovazione, la postazione self-service includerà anche una colonnina di ricarica e-bike all'esterno dei locali che ospitano l'ATM. Questa iniziativa si aggiunge alle altre colonnine già presenti in differenti territori, fornendo un servizio ecologico e gratuito per gli utilizzatori di biciclette elettriche nella zona.