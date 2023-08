"Salario Minimo Subito", Sinistra Italiana si mobilita in Veneto

Sinistra Italiana, in tutto il Veneto, si mobilita per raccogliere le firme a sostegno della proposta unitaria delle opposizioni per l'introduzione di un salario minimo legale. Si tratta di una misura necessaria, non rinviabile, che risponde all'esigenza di almeno tre milioni di persone nel nostro Paese e che consente di alzare un argine contro il lavoro povero e lo sfruttamento. Ci sono interi settori in cui i salari da fame sono, purtroppo, la norma.

E questo avviene anche in una regione più benestante di altre come il Veneto. L'inserimento, in posizione subalterna, nelle catene globali del valore di non trascurabili segmenti produttivi dei nostri territori ha avuto negli anni l'effetto di schiacciare la competitività sul costo del lavoro, innescando una dinamica in cui a rimetterci sono sempre i lavoratori e le lavoratrici. Lo stesso vale per molti settori a basso valore aggiunto, come turismo, ristorazione, agricoltura e servizi. Con questa proposta, che peraltro è costruita per rafforzare la contrattazione collettiva, si dà un primo, significativo, segnale in controtendenza.

«Per questo come Sinistra Italiana ci siamo mobilitati per pianificare, anche in piena estate, momenti di raccolta firme, banchetti, occasioni di incontro. Per noi è una priorità, insieme a un lavoro di inchiesta sul territorio sulle condizioni di lavoro nella nostra regione che costruiremo in parallelo al nostro prossimo Congresso».

Di seguito i primi banchetti organizzati (ne seguiranno altri).

«Inizieremo Venerdì 25 Agosto a Vicenza con un banchetto alla festa di "Fornaci Rosse" in occasione dell'incontro pubblico, che si terrà alle 19:30, sul tema dell'inflazione a cui parteciperà anche il nostro Responsabile Economia nella Segreteria Nazionale di SI, Giovanni Paglia».