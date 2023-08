AGSM AIM amplia l'offera di ricarica per la mobilità elettrica

AGSM AIM Smart Solutions, società del Gruppo AGSM AIM incaricata di sviluppare servizi di mobilità elettrica per privati, imprese e amministrazioni, ha ampliato l’interoperabilità con gli altri operatori della mobilità elettrica: si apre così la possibilità ai clienti degli altri “provider” nazionali ed europei di ricaricarsi nell’infrastruttura di AGSM AIM Smart Solutions.

È stato infatti attivato il servizio di interoperabilità che permette ai clienti degli altri operatori nazionali ed europei di ricaricare i propri veicoli elettrici sulle infrastrutture di AGSM AIM Smart Solutions, purché abbiano aderito al circuito europeo Hubject e abbiano sottoscritto l’accettazione del servizio.



Il nuovo servizio consentirà agli utenti occasionali (turisti, visitatori) di ricaricare le proprie auto nelle colonnine in corrente alternata (Quick Charge) e, in futuro, in corrente continua (Fast Charge) di AGSM AIM Smart Solutions direttamente con l’applicazione del proprio operatore (provider).



Sulle colonnine AGSM AIM Smart Solutions sarà disponibile la sessione di ricarica per un massimo di 300 minuti, con l’obbligo di spostare l’auto entro un’ora dal termine del servizio. Nelle ore notturne, invece, l’auto potrà rimanere in sosta con il cavo collegato dalle ore 23.00 alle ore 7.00.

Tutte le novità descritte sono disponibili per i veicoli “full electric” e per i veicoli “plug-in” e gli utilizzatori occasionali o clienti degli altri operatori potranno trovare le infrastrutture di Smart Solutions attraverso l’app AGSM AIM e-mobility, disponibile su Appstore (IOS) e Playstore (Android), che consente di gestire tutto il processo di ricarica, dall’individuazione delle colonnine all’avvio del servizio, fino alla sua conclusione. Per poter usufruire al meglio dei servizi delle applicazioni di e-mobility è sempre consigliabile impostare l’aggiornamento automatico dell’APP.



In caso di richiesta di assistenza tecnica o per segnalare anomalie, il cliente potrà contattare il Call Center, disponibile ventiquattro ore su ventiquattro, al numero verde 800 133 966. Risponderà personale tecnico in grado di parlare in 4 lingue: inglese, tedesco, spagnolo e francese.