Da Banca Valsabbina 30 milioni contro i danni causati dal maltempo

Banca Valsabbina ha varato il piano “SOS Clima”, un programma di aiuti che mette a disposizione un plafond di 30 milioni di euro in misure di sostegno, a condizioni agevolate, destinato a imprese e privati colpiti dai violenti eventi atmosferici dello scorso luglio nel Nord Italia, in particolare in Lombardia e Veneto.

Le misure, destinate ai clienti della Banca titolari di un rapporto di conto corrente da almeno 6 mesi e residenti o intestatari di immobili siti nelle zone colpite, prevedono la possibilità di beneficiare di una linea di credito, con scadenza a 12 mesi, da utilizzare a titolo di anticipo su eventuali rimborsi assicurativi. Viene inoltre messa a disposizione della clientela la possibilità di sottoscrivere un mutuo chirografario con durata compresa tra 19 e 72 mesi (incluso un periodo di preammortamento di 6 mesi), con un importo massimo finanziabile di 20 mila euro per i privati e 100 mila euro per le imprese da valutarsi in base ai preventivi di spesa forniti a supporto della richiesta.

«Per una banca territoriale come la nostra è importante offrire supporto alle imprese ed alle famiglie, soprattutto di fronte alle conseguenze di eventi tanto straordinari quanto devastanti che possono mettere a dura prova la nostra quotidianità. Anche in questa occasione, come in passato, non possiamo esimerci dall’affiancare il nostro territorio mettendo a disposizione soluzioni flessibili ed a condizioni particolarmente agevolate. Ci auguriamo che tali iniziative possano contribuire positivamente ad una miglior gestione dei disagi causati alla nostra clientela» spiega Hermes Bianchetti, Vice Direttore Vicario di Banca Valsabbina.

Le richieste potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2023 contattando le filiali di Banca Valsabbina presenti sul territorio.