Veneto, via libera al nuovo bando per i Distretti del Commercio

«I Distretti del commercio sono un modello sinergico che si è dimostrato in questi anni particolarmente vincente. La giunta regionale intende continuare a investire nel loro sviluppo con la ferma convinzione che la rivitalizzazione dei centri urbani passa dall’animare le piazze dove le attività commerciali sono i perni e i presidi di socialità e sicurezza. Ho fortemente voluto questo nuovo bando da 10 milioni di euro perché credo che un impulso forte possa portare a grandi risultati in tutto il territorio regionale».

Con queste parole Roberto Marcato, Assessore regionale allo sviluppo economico del Veneto, annuncia l’approvazione da parte della Giunta regionale del nuovo “Bando a supporto di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica nell'ambito dei distretti del commercio. Anno 2023” previsto dal PR Veneto FESR 2021-2027. Priorità 1. OS 1.3. Azione 1.3.7 “Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio”. L’iniziativa destina ai progetti 10 milioni di euro.

La finalità è quella di rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo nei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi attraverso forme aggregative di piccole e medie imprese (PMI) che sviluppino un progetto finalizzato ad accrescere l'attrattività e la competitività delle imprese commerciali, l’innovazione dei sistemi di offerta commerciale, la valorizzazione e promozione delle eccellenze commerciali, enogastronomiche e storiche locali.

«I distretti si sono già rivelati volano per la ripresa economica dei settori del commercio, della ristorazione, dell’intrattenimento e del terziario, favorendo l’avvio di nuove attività e la ripresa di quelle sospese – precisa l’Assessore -. La volontà è di continuare a sostenere questo modello, offrendo sempre maggiore impulso al commercio al dettaglio. Leva essenziale per far vivere le piazze dei nostri centri urbani, anche i più piccoli».

L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di partecipazione è prevista a partire dalle ore 10 del 27 settembre 2023 fino alle ore 17 del 13 dicembre 2023.

Il bando sarà pubblicato e reso disponibile nella sezione dedicata del sito regionale a partire da domani 4 agosto 2023. A settembre sarà programmato anche un incontro di presentazione dell’iniziativa durante il quale saranno illustrati tutti i dettagli.