Veneto, frenata della manifattura: -1,3% nel secondo trimestre

«Il principio di rallentamento della manifattura già evidente a inizio 2023 si è purtroppo concretizzato in un segno negativo della produzione: -1,3% rispetto al trimestre precedente, e un contro-rimbalzo del -4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In parte questo rallentamento era atteso - commenta il Presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza - ma non ci aspettavamo in particolare un calo degli ordini esteri così pronunciato. Questo ci preoccupa, perché significa che negli ultimi mesi la situazione è mutata sensibilmente».

Si attendeva, ma è comunque una doccia fredda quella che arriva da Unioncamere del Veneto sui dati della produzione industriale : nel secondo trimestre del 2023 l’ attività manifatturiera della regione, dopo un fine 2022 in stallo e un inizio anno in timida crescita, registra una frenata , con i principali indicatori economici che registrano segno negativo.

Le cause sono principalmente la stagnazione dell’economia mondiale con la riduzione della domanda internazionale in diverse filiere e l’andamento della Germania, partner commerciale primario per il Veneto, la cui recessione influisce in prospettiva anche sulla nostra economia. Infine, la discesa più lenta dell’inflazione rispetto alle aspettative ha portato a un altro rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE e al conseguente aumento del costo del denaro. Tengono i beni di investimento, ma calano i beni di consumo. Diminuisce il fatturato totale delle imprese manifatturiere, che era stato gonfiato anche dall’aumento dei prezzi dei prodotti finiti, ma frenano anche gli ordinativi, interni e ancor più esteri. Abbiamo visto negli ultimi anni che gli scenari cambiano in modo estremamente rapido e che la complessità è l’elemento che caratterizza il contesto in cui operano le nostre imprese. Questo richiede loro conoscenze adeguate per interpretare dati e tendenze di lungo periodo, dinamicità e velocità per adattarsi rapidamente a nuove condizioni di mercato».

«Il sistema camerale c’è ed è vicino alle imprese per affiancarle nei processi di trasformazione digitale e transizione green, per supportarle nell’accesso alle conoscenze e accompagnarle alla diversificazione produttiva e geografica, aiutandole ad affrontare i mercati con approcci innovativi. Il Pnrr è uno strumento fondamentale e il mondo delle imprese si aspetta che parta quanto prima. La revisione di alcune misure per 16 miliardi di euro è impattante per il sistema economico, confidiamo nell’impegno del Governo per finanziare gli interventi».

Secondo la tipologia di beni prodotti, diminuisce l’indice complessivo della produzione dei beni intermedi, che registrano un -6,2%, e dei beni di consumo, con un -4,5%. Positiva invece la produzione per i beni di investimento: +2,1%.

A livello settoriale le uniche attività economiche in crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 sono le macchine e gli apparecchi meccanici, comparto legato ai beni di investimento, che registra un +2,4% e il marmo, vetro e ceramica con un +1,1% che segue la tendenza positiva del settore dell’edilizia. Negative le variazioni di tutti gli altri settori, con flessioni più ampie per le macchine elettriche ed elettroniche (-6,8%), il tessile e abbigliamento (-7%) e la gomma e plastica (-12,7%).