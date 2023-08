Perché scegliere di utilizzare etichette adesive in plastica?

Le etichette sono degli strumenti utilizzati in vari ambiti, domestici e lavorativi. Si tratta di una soluzione semplice ed economica per etichettare vari accessori, così da renderli riconoscibili o fornire informazioni utili.

Per quanto riguarda l’uso domestico, le etichette adesive possono essere utilizzate per organizzare le scorte o i contenitori degli alimenti da riporre in credenza e in frigo; così come segnarne il contenuto, il giorno di preparazione o la scadenza, così da mantenerle organizzate e garantire una giusta rotazione, senza sprechi.

Ma possono essere utili anche per organizzare tutto il resto, come scatole dedicate ai vestiti da riporre in cantina, per il cambio stagione, oppure sistemare oggetti che non servono più o vengono tirati fuori solo una volta all’anno, come gli addobbi per Natale o Pasqua.

Le etichette adesive sono anche ottimi strumenti di comunicazione per le aziende per la realizzazione del packaging dei propri prodotti.

Possono essere utili per riportare ingredienti e tabelle nutrizionali sui prodotti alimentari o istruzioni d’uso su altre confezioni.

Perché scegliere etichetti adesive in plastica

Si tratta indubbiamente del primo biglietto da visita, visibile ai consumatori, per far conoscere caratteristiche e componenti dei prodotti che si immettono sul mercato.

Scegliere con cura il materiale e la tipologia di etichette adesive, dunque, è indispensabile a garantire un buon risultato grafico, oltre che resistenza nel tempo.

Esistono, di fatto, numerosi materiali da impiegare per la realizzazione di etichette, dalla carta fino alla plastica. Ma quale sarà quello più adatto? Seppure questo dipenda principalmente dalle proprie esigenze, generalmente si tende a preferire le etichette adesive in plastica, perché garantiscono una durata e una versatilità maggiore. Cerchiamo di approfondirne caratteristiche e benefici.

Resistenza all’umidità

Le etichette col tempo possono sbiadire, scollarsi, risentire di umidità o contatto diretto con l’acqua, quando magari si sciacquano i contenitori su cui sono applicate o sono semplicemente conservate in luoghi estremamente caldi e umidi, come cucina o cantina.

Le etichette adesive in plastica hanno la peculiarità di essere estremamente resistenti persino all’immersione in acqua. Sono perfette, pertanto, per essere applicate su bottiglie, contenitori alimentari o cosmetici, così da non risentire di umidità o contatto con liquidi.

Durabilità

Strettamente connessa alla caratteristica precedente, è anche la loro durabilità. Al di là delle esposizioni all’umido, un’etichetta in plastica è maggiormente resistente anche all’usura, alle temperature estreme o all’azione di eventuali agenti chimici. Questo le garantisce maggiore durata e resistenza, nel tempo.

Versatilità

Alla luce delle caratteristiche precedenti, un’etichetta adesiva in plastica risulta anche più versatile, rispetto ad altri materiali. Questo semplicemente perché si può modellare e ritagliare più facilmente senza sbavature. Allo stesso modo, su un’etichetta in plastica possono essere realizzati i più disparati motivi grafici, da una semplice scritta, fino alla stampa di loghi, foto, immagini e testi. Infatti, è possibile ordinarle online, tramite siti di stampa come Pixartprinting, e personalizzarle in base alle proprie esigenze.

Facilità di pulizia

Proprio perché estremamente resistenti all’umido e con una buona adesione alle confezioni, le etichette adesive in plastica possono essere pulite in modo più efficace rispetto ad altri materiali, senza correre il rischio che subiscano sbiadimenti o corrosione. È necessario comunque utilizzare un panno appena umido e un detergente delicato per rimuovere tutto lo sporco o eventuali residui accumulati su etichette poste, ad esempio, sui contenitori alimentari o cosmetici.

In conclusione, le etichette adesive in plastica consentono di poter beneficiare di una serie di peculiarità, che le rendono adatte alle più disparate applicazioni e consentono loro di durare nel tempo, resistere agli agenti esterni e mantenere le loro funzioni più a lungo.