CCIAA Verona, ad agosto nuovi contributi per piccole e medie imprese

La Camera di Commercio di Verona promuove la transizione digitale ed ecologica attraverso il sostegno economico agli investimenti per consulenza e/o formazione e acquisto di beni e servizi strumentali.

Contributi a supporto della transizione digitale ed ecologica delle imprese

I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede operativa nella provincia di Verona, in regola con il contributo camerale. Il contributo finanzia servizi di consulenza e/o formazione o l’acquisto di beni strumentali focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali (Piano Transizione 4.0.) e sulla transizione ecologica. Esempi di interventi ammessi:

soluzioni tecnologiche digitali

avanzate, e per la transizione

ecologica;

Cyber security e disaster recovery

ERP, MES, PLM, SCM, CRM, tecnologie

di tracciamento, ad es. RFID, barcode;

realtà aumentata, virtuale e

ricostruzioni 3D, prototipazione

rapida ecc…;

Connettività a Banda Ultralarga

(esclusi i canoni);

Sistemi di e-commerce e soluzioni per l’automazione

del sistema produttivo e di vendita per favorire forme

di distanziamento fisico legate all’emergenza sanitaria

da Covid-19, programmi di Digital marketing,

strumentazione e servizi per la connettività ultralarga;

Sistemi per lo smart working e il telelavoro esclusi

tablet e smartphones;

Integrazione verticale e orizzontale;

Soluzioni tecnologiche per la transizione digitale;

Interventi di efficientamento energetico;

Sistemi di autoproduzione di energia rinnovabile.

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammesse.

Misura A: per spese ammissibili a partire da 2.000 e fino a € 20.000 euro, contributo massimo di 7.000 euro – ( 8.000 euro per imprese femminili o giovanili). Fondi disponibili totali € 1.425.000.

Misura B: per spese ammissibili oltre € 20.000 euro, contributo massimo di 15.000 euro – ( 16.000 euro per imprese femminili o giovanili). Fondi disponibili totali € 475.000.

La domanda potrà essere presentata in modalità telematica dalle ore 9:00 del 31 agosto e fino alle ore 16:00 del 5 settembre 2023.



Contributi a supporto dell'internalizzazione

Il secondo bando, invece, intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, favorendo l’avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso l’uso di tecnologie digitali. Contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili. La spesa minima ammessa è pari a € 5.000. Il contributo massimo è di 12.000 euro che può arrivare a 13.000 euro nel caso di imprese femminili o giovanili. Nel caso di aggregazioni di imprese il contributo massimo è di 12.000 euro per impresa fino ad un importo complessivo non superiore a 75.000 euro a cui verrà aggiunto una premialità di 2.500 euro per aggregazione. Le richieste di contributo devono essere trasmesse in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il sistema Webtelemaco dalle ore 9 del 28 agosto 2023 alle ore 16 del 11 settembre 2023.

I beneficiari