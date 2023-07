Sviluppo sostenibile: oltre 1 milione da Cariverona per 12 progetti

Siccità, aumento delle temperature, eventi meteorologici estremi, inquinamento: sono solo alcune delle conseguenze della crisi climatica che stiamo vivendo. Minacce per certi versi inedite, che richiedono risposte innovative e coraggiose. Fatti di cronaca e ricerca scientifica hanno ormai ampiamente dimostrato i limiti dell’attuale modello di sviluppo: se vogliamo garantire un futuro al Pianeta, è necessario abbandonare le tradizionali logiche di produzione e di consumo per imboccare la strada della transizione ecologica. È una consapevolezza che ormai permea anche il mondo politico ed economico, a giudicare dalle ingenti risorse che il Pnrr dedica a questa missione (quasi 60 miliardi di euro, circa un terzo del totale). Ma come affrontare un cambiamento tanto radicale? Quali sono le strategie necessarie per passare dalla teoria alla pratica? E come fare in modo che la rivoluzione verde generi ricadute positive per il territorio, senza lasciare indietro nessuno?

Una possibile risposta a questi interrogativi arriva da Fondazione Cariverona, il cui Consiglio d’amministrazione ha recentemente deliberato fondi per 1,1 milioni di euro a favore del bando Ricerca & Sviluppo. L’iniziativa - promossa con Fondazione Caritro - contribuisce a costruire nuovi modelli di sviluppo sostenibile, mettendo al centro l’innovazione tecnologica che nasce dalla collaborazione tra mondo della ricerca e imprese.

“Siamo convinti che l’unico modo per rispondere alle sfide dell’attuale crisi climatica - spiega Alessandro Mazzucco, presidente della Fondazione - sia puntare sulla ricerca scientifica. I risultati dei progetti sviluppati nelle università devono essere facilmente applicabili anche dalle imprese e generare un impatto positivo su tutto il tessuto produttivo”. Il bando mira così a tenere insieme la dimensione ambientale ed economico-sociale della sostenibilità: “Spesso crescita economica e tutela del territorio sono state considerate in contrapposizione: noi invece pensiamo che l’innovazione riesca a riconciliarle in una visione armonica di progresso, che fa bene all’ambiente e non esclude nessuno”.

L’iniziativa della Fondazione - che sostiene 12 progetti nelle province di Verona, Vicenza e Ancona - intende quindi contribuire a tracciare la rotta verso un nuovo modo di fare scienza: “Per generare sviluppo è necessario creare un ponte tra il mondo della ricerca e quello delle imprese: troppo spesso queste realtà non si parlano a sufficienza e rischiano di viaggiare su binari paralleli. Ma l’esperienza ci dice che devono imparare a collaborare: l’incontro tra i bisogni del sistema economico-produttivo e le risposte elaborate dalla scienza può innescare preziosi circoli virtuosi, con ricadute positive per tutto il territorio”.

I progetti selezionati dal bando si fondano quindi su alleanze strategiche composte da almeno un’impresa (con sede nei territori di riferimento di Fondazione Cariverona) e da un’università, istituto o centro di ricerca (con sede operativa nel Triveneto o nelle province di Mantova e Ancona). Le iniziative avanzano una serie di soluzioni innovative negli ambiti dell’economia circolare, della gestione responsabile delle risorse naturali e della mitigazione del cambiamento climatico. Sette di queste riguardano il territorio di Verona (di cui due ideate dall’ateneo scaligero) per un valore di circa 620mila euro. Dall’intelligenza artificiale applicata ai processi aziendali alla coltivazione delle microalghe, passando per le tecniche di agricoltura biologica, le proposte selezionate mirano a introdurre nuovi processi, prodotti o servizi nel tessuto locale, favorendo la sostenibilità e la transizione ecologica di tutto il sistema.

Il bando accende inoltre i riflettori sul ruolo dei giovani nel mondo della ricerca scientifica. In un Paese che nel giro di dieci anni ha perso oltre 70mila laureati emigrati all’estero, Fondazione Cariverona lavora per invertire la rotta, mettendo in campo nuove strategie: “Uno dei nostri obiettivi strategici è creare opportunità di crescita per le nuove generazioni. Pensiamo infatti che i giovani di talento possano e debbano essere i protagonisti dello sviluppo delle nostre comunità, specialmente in un settore come quello della ricerca in cui servono creatività, nuove idee e inventiva per fare la differenza. Ecco perché il nostro bando prevede l’inserimento di almeno un ricercatore post-doc sotto i 40 anni per ciascun progetto”. Giovani scienziati, quindi, in dialogo con le imprese, per generare un cambiamento concreto a vantaggio di tutto il territorio: ecco il contributo di Fondazione Cariverona per costruire un nuovo futuro sostenibile.