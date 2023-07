Brennero, Confartigianato Verona: «Bene l'ultimatum dell'UE»

«Apprezziamo che finalmente la Commissione UE abbia preso posizione ufficiale sui divieti unilaterali imposti dall’Austria al Brennero. Se nulla dovesse cambiare, a questo ultimatum della Presidente Ursula Von der Leyen seguano i provvedimenti conseguenti richiesti dal Governo italiano». Questo il positivo commento del Presidente di Confartigianato Trasporti Verona, Paolo Brandellero, alle parole della Presidente della Commissione Ue che ha lanciato un «ultimo tentativo di mediazione» sulla querelle del Brennero.

«Sul tema – aggiunge il presidente degli autotrasportatori scaligeri di Confartigianato –, da anni ribadiamo il nostro stop ai capricci austriaci e siamo totalmente al fianco del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini nella battaglia intrapresa a livello UE sul rispetto degli autotrasportatori e a tutela dell’export italiano contro le decisioni penalizzanti portate avanti in questi anni dal Tirolo. Da tempo, infatti, si continua a discutere, proporre soluzioni o intavolare azioni diplomatiche che purtroppo non hanno sortito alcun effetto. L’Austria ha continuato deliberatamente a mettere in atto i propri piani anticoncorrenziali imponendo limiti e divieti, minando la libera circolazione di persone e merci ed ostacolando gli autotrasportatori italiani con giustificazioni discutibili».

Negli ultimi mesi il Governo italiano, in sinergia con quello tedesco, sta agendo per far attivare la procedura d’infrazione e sanzionare l’Austria. «La direzione intrapresa è quella auspicata e sollecitata dalla nostra Associazione, adesso – conclude Brandellero – alle parole seguano i fatti».