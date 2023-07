Maltempo a Verona, Confcommercio al fianco degli imprenditori

Le violentissime grandinate che si sono abbattute nel Veronese nelle scorse notti hanno provocato ingentissimi danni, ancora da quantificare, anche a attività commerciali, locali, campeggi e non solo . Confcommercio Verona ha lanciato nella mattinata di ieri una ricognizione tra gli operatori: dalle prime risposte emerge che i danni maggiori riguardano le strutture esterne dei negozi come dehor, ombrelloni, arredi, ma anche insegne, serramenti, vetri ; distrutti pannelli solari e fotovoltaici e antenne, danni importanti ai tetti, mentre in alcuni casi si sono registrati allagamenti. Danni ingenti anche ai veicoli aziendali.

Confcommercio Verona, che si è attivata subito in Regione, è al fianco di tutti gli imprenditori che sono stati danneggiati e a loro disposizione per offrire supporto e assistenza. In associazione è infatti attivo S.O.S. SINISTRI, un team di professionisti a vocazione multidisciplinare pronto ad affiancare coloro che hanno subito danni nella gestione delle procedure peritali inerenti sinistri/danni da incendio, evento atmosferico, furto, atti vandalici, fenomeno elettrico, spargimenti di acqua, allagamenti, responsabilità civile e comunque in tutte le declinazioni di danni assicurabili.