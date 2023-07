Aperta a Legnago la nuova concessionaria Toyota

Seguendo il trend di mercato che vede le auto ibride ritagliarsi una fetta sempre crescente nel settore automotive, Gruppo Autotorino amplia la sua presenza sul territorio veneto con l’apertura di una nuova concessionaria Toyota, a Legnago (VR). La filiale sarà un riferimento per gli oltre 160mila abitanti, rispondendo così in modo più puntuale alle preferenze della mobilità dei veronesi attraverso un importante investimento che consolida la presenza capillare di Autotorino in Italia valorizzando il territorio.

Il marchio giapponese è da oltre 30 anni pioniere della mobilità ibrido-elettrica, segmento che nel primo semestre 2023 ha registrato 3.888 immatricolazioni in provincia (pari al 36,8% del mercato locale), superiore di un terzo rispetto al medesimo periodo del 2022. Dato che si inserisce in un mercato auto in crescita sia a Verona e provincia (+10,1% sui primi sei mesi 2022), sia in tutto il Veneto (+14,6%).

«La partnership tra Autotorino e Toyota garantisce un riferimento diffuso e radicato nel Nord-Italia, attraverso il quale oltre seimila persone ogni anno scelgono la mobilità sostenibile - ha commentato Stefano Martinalli, Direttore Generale e Consigliere Delegato Autotorino -. A due anni dal nostro ingresso a Verona l’apertura di Legnago risponde alla fiducia ed all’apprezzamento espressi dai clienti veronesi ai servizi di Autotorino. Inoltre, il team appositamente formato dalla nostra Academy e destinato a svilupparsi nel tempo, evidenzia lo stretto legame che unisce la crescita di Autotorino ad opportunità occupazionali qualificate nelle comunità in cui operiamo».

La nuova sede, che occupa una superficie complessiva di quasi 2800 mq (tra showroom, service e spazi esterni), sarà guidata da Fabio Cappellari con un organico di 10 professionisti, parte della squadra Autotorino che, a Verona e provincia, conta ora 40 collaboratori. Inoltre, l’azienda è alla ricerca di quattro figure professionali: un meccanico, un consulente e un addetto al service su Verona, e un meccanico per Legnago.

«Avere un ruolo attivo e di responsabilità nell’espansione di Autotorino nel mio territorio – commenta Fabio Cappellari, responsabile Autotorino Legnago – è un’incredibile sfida professionale. Attraverso la nuova filiale di Legnago andremo ad inserirci nella rete che il Gruppo ha costruito sul territorio avvicinandoci ulteriormente ai residenti per fornire loro i migliori servizi e la miglior consulenza in un momento importante come quello della scelta e acquisto di una nuova vettura, supportati anche da una stretta ed efficace connessione con la presenza online».