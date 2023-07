Lavoro, più di 180 posti per le fiere del Riso e del Bollito con la Pearà

E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, ricerca, per conto dell’Ente Fiera di Isola della Scala (VR), 183 risorse professionali che entreranno a fare parte dell’organico dei lavoratori impiegati nell’ambito delle prossime manifestazioni in programma ad Isola della Scala (VR): la Fiera del Riso che inizierà il 13 settembre 2023 e si concluderà l’8 ottobre e il Taste of Earth (28 settembre-8 ottobre) e la Fiera del Bollito con la Pearà che si svolgerà dal 9 al 26 novembre 2023.

La selezione per l’ente organizzatore delle rassegne dedicate alle eccellenze del territorio veronese è gestita dalla filiale veronese di e-work e si rivolge a un ampio ventaglio di figure professionali:

addetti al servizio sbarazzo tavoli,

coordinatori del servizio di sbarazzo tavoli,

hostess e addetti Info Point,

addetti alla cassa e coordinatori cassieri,

addetti alla segreteria,

addetti al servizio pulizia aree,

addetti al servizio di piccola manovalanza.

Per le posizioni oggetto della ricerca, l’Ente Fiera di Isola della Scala propone un contratto di lavoro a tempo determinato (stagionale) nella cornice del CCNL per il settore Multiservizi.

I candidati interessati a partecipare alla selezione, dovranno presentare la domanda entro e non oltre il termine del 10 agosto 2023 ore 18, secondo due modalità: online collegandosi al link https://e-job.e-workspa.<wbr></wbr>it/job/view-job.php?id=45099 o a mano presso il Palariso di Isola della Scala, in Via Parco del Riso 1, allo sportello dedicato alla selezione, il martedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e il giovedì dalle ore 10 alle ore 14.

La candidatura sarà considerata valida e definitiva solo dopo aver sostenuto il colloquio attitudinale e motivazionale che verrà fissato dallo staff di selezione e-work, nelle date e negli orari che verranno successivamente comunicati alla mail indicata nel CV pervenuto.

Maggiori informazioni circa i requisiti di ammissione delle candidature, le indicazioni retributive e le informazioni relative alla selezione sono contenute nell’avviso al link https://www.isolafiere.<wbr></wbr>it/selezionedelpersonale/.