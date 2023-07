Veronafiere, Silvana Anti eletta presidente del Collegio Sindacale

Silvana Anti è la nuova presidente del Collegio sindacale di Veronafiere Spa, nominata dall’Assemblea dei soci svoltasi ieri.



Anti, vicepresidente del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona, da quasi 40 anni si occupa di diritto tributario e commerciale, con una grande esperienza in qualità di consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale, in materia societaria, amministrativa, patrimoniale e contabile.



Gli altri componenti del Collegio sindacale di Veronafiere, in carica fino al 2026, sono Alberto Centurioni e Paolo De Mitri.



«Alla dottoressa Anti va l’augurio più sincero di buon lavoro da parte di tutti i soci e al presidente uscente il ringraziamento per l’attività svolta in questi ultimi anni – commenta Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –. Siamo convinti che la professionalità e l’esperienza della presidente Anti saranno un valore aggiunto a ulteriore garanzia del corretto sviluppo sostenibile di Veronafiere, a vantaggio di tutti gli stakeholder e del territorio».