Banca Valsabbina sottoscrive il minibond da un milione di Terra.con

Terra.con, società con sede a Carmagnola (Torino), che opera nel settore delle perforazioni e degli interventi per dissesti idrogeologici – tra i committenti Anas, Città Metropolitana di Torino, diverse Province e alcuni importanti General Contractor, oltre a numerosi comuni della Regione Piemonte – ha annunciato oggi l'emissione di un minibond da 1 milione di euro per sostenere la propria crescita e valorizzare la recente acquisizione di una società piemontese, specializzata nelle operazioni di ingegneria naturalistica.

Il minibond è stato sottoscritto da Banca Valsabbina, che ha agito come Investor, mentre Italfinance è stato l’Advisor dell’operazione.

Il minibond ha una durata di 60 mesi, di cui 12 di preammortamento, ed è assistito dalla garanzia del Medio Credito Ccentrale (MCC).

Advisor legale dell’operazione è stato l’Avvocato Alessandro Negri della Torre, fFondatore dello Studio LX 20.

«Terra.con è un’azienda in grande forte crescita, il cui fatturato è aumentato del 37,5% nel 2022, attestandosi a 16,5 milioni e che nel 2023, anche grazie alla recente acquisizione in Piemonte di una società con attività complementari, supererà i 20 milioni di euro. La società – ha spiegato Massimiliano Brion, Responsabile della Finanza Straordinaria e Strutturata di Italfinance – investe continuamente in nuove attrezzature, come richiedono i bandi e le gare a cui partecipa, e il minibond rappresenta uno strumento ideale per finanziare questi continui investimenti. Italfinance ha recentemente avviato con Banca Valsabbina un programma di minibond per i propri clienti, di cui ci auguriamo questa sia la prima operazione a chiudersi di una lunga serie».

«Siamo soddisfatti di aver supportato Terra.con nella strutturazione di questa importante operazione, insieme a Italfinance – ha dichiarato Hermes Bianchetti, Vice Direttore Vicario di Banca Valsabbina – Crediamo nel potenziale di crescita dell’azienda e siamo certi che le risorse raccolte attraverso questo minibond le consentiranno di raggiungere i propri obiettivi, sviluppando ulteriormente il proprio modello di business. Un’operazione – prosegue Bianchetti – che conferma l’importanza degli strumenti di finanza straordinaria per sostenere la crescita delle PMI e dell’economia del territorio, a valere quindi su strumenti per noi complementari rispetto alle forme più tradizionali e ordinarie».

Soddisfazione per la conclusione di questa operazione anche da parte di Terra.con, come riportato nelle parole del legale rappresentante della società, Luca Rolle: «Terra.con S.r.l. è una realtà territoriale che opera prevalentemente nel Nord-Ovest del nostro Paese, ha circa 70 dipendenti per la quasi totalità residenti in provincia di Torino o, comunque, nelle vicinanze della propria sede. Terra.con si pone come obiettivi il consolidamento e lo sviluppo della propria presenza sul mercato nel settore delle opere speciali di fondazione, perseguendo un miglioramento continuo realizzato nel rispetto della persona, della comunità locale, della sicurezza dell’ambiente di lavoro e dell’ambiente circostante, oltre che dei principi di correttezza, trasparenza e parità di genere. Terra.con è dotata di un sistema di gestione ex DLGS 231/2001 e di un sistema integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, 45001 e 39001 e sta redigendo volontariamente il suo primo bilancio ESG. Questa meravigliosa opportunità del minibond – conclude Luca Rolle – ci permetterà altresì di diventare una società benefit nel prossimo biennio. La delibera dell’assemblea dei soci di Terra.con si è tenuta presso gli uffici della Notaia Francesca Morotti Astore di Torino».