Federalberghi Garda Veneto a Monaco nella nuova ambasciata gardesana

Il direttore di Federalberghi Garda Veneto, Mattia Boschelli, si è recato negli scorsi giorni a Monaco, per incontrare il fondatore del portale Gardasee.de Hubert Kiebler e tutto il suo staff all’interno della sede della redazione, nel cuore della città bavarese, a 100 metri da Marienplatz.

Qui Gardasee.de - portale numero uno in Italia per il mercato tedesco che ogni anno conta sei milioni di visitatori in costante crescita - ha inaugurato pochi mesi fa dei nuovi spazi con l’obiettivo di far sì che essi divengano un punto di contatto con media locali, tour operator, gli abitanti della città: una cassa di risonanza per iniziative e progetti del lago di Garda, così come delle persone e delle loro storie.

Sempre nell’ottica di fare promozione della destinazione e comunicarla in maniera adeguata, la federazione si è poi recata a Monaco per installare un punto stampa, un hub che renda partecipi più direttamente i Media tedeschi delle iniziative che abbiamo già messo in campo sul territorio e di quelle che avvieremo in futuro. Grazie a Gardasee.de, quindi, Federalberghi Garda Veneto ha l’opportunità di poter usufruire di uno spazio all’interno della loro sede per incontri con la stampa tedesca su temi riguardanti il Garda, le attualità e le strategie future.

In questo modo è possibile contrastare le fake news che ultimamente sono comparse circolare sui media germanici e anzi anticiparle attraverso una corretta comunicazione, ben consapevoli che la destinazione è oggetto di molta attenzione.

«La collaborazione sempre più stretta con Gardasee.de ci consentirà inoltre di aumentarne la promozione, grazie a una partnership iniziata anni fa, ma intensificata in particolare a partire dal periodo pandemico, durante il quale ci scambiavamo reciprocamente informazioni da veicolare a tutti i nostri ospiti. Del resto, Hubert è un grandissimo amante del nostro territorio, del quale ha una profonda conoscenza ed è riuscito con il suo genuino entusiasmo a coinvolgere la quasi totalità delle aziende associate. Gardasee.de si batte moltissimo per la giusta comunicazione soprattutto sui livelli del lago con la stessa passione per questo splendido territorio. Con loro abbiamo trovato un partner forte e collaborativo. Inoltre, iniziative a carattere ambientale e sondaggi dedicati alla soddisfazione del cliente proveniente dalla Germania, per ottenere un feedback corretto da parte dei nostri ospiti», dichiara l'associazione.

«Abbiamo voluto cogliere al volo questa opportunità – afferma il nostro direttore Mattia Boschelli –. Certamente ci richiederà qualche trasferta a Monaco, in particolare da parte del nostro Ufficio Stampa, ma nella consapevolezza che entrambe le parti condividono l’obbiettivo comune della promozione del lago di Garda, con moltissimi margini di crescita, coinvolgimento di altri nostri stakeholder e apertura di nuovi canali comunicativi».

«Le sfide per il futuro saranno grandi – gli fa eco Hubert Kiebler –. Saper adottare misure sostenibili e in armonia con il territorio è fondamentale e in questo senso la comunicazione è un elemento centrale. Con la nostra «ambasciata gardesana» nel centro di Monaco, la capitale del turismo tedesco, siamo molto vicini al turista, ma anche ai giornalisti tedeschi ed altri stakeholder. Condizioni eccellenti per una comunicazione di successo, che vogliamo utilizzare assieme a Federalberghi Garda Veneto per informare in modo corretto e trasparente. Sono molto contento di questa collaborazione, che desideriamo ampliare ulteriormente in futuro. Insieme abbiamo una grande forza per portare il nostro meraviglioso lago verso un futuro radioso».