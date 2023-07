Autobrennero, i Soci approvano il bilancio 2022

«Gli ottimi risultati economici conseguiti anche quest’anno da Autostrada del Brennero – sottolinea il Presidente Hartmann Reichhalter - acquisiscono un valore ancora maggiore quando si riflettono, come accade attraverso la distribuzione dei dividendi approvata oggi, sui territori che l’arteria attraversa. La sicurezza di chi viaggia come il benessere di chi vive lungo il nastro autostradale rappresentano una priorità».

Anche nel 2022, infatti, si è continuato a puntare in maniera decisa su qualità ed efficienza dell’arteria: sono stati ben 71,4 i milioni investiti in manutenzioni, 36,8 quelli utilizzati per interventi di ammodernamento della tratta, il 30% in più rispetto al 2021 nonostante la Società operi ancora in attesa del riaffido della concessione. A beneficiarne anche i livelli di sicurezza: il Tasso di incidentalità globale (numero di incidenti su 100 milioni di veicoli per chilometro) è sceso ancora, toccando un nuovo record, 14,81, inferiore anche al primato del 2021 (15,99).