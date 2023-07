Confindustria Verona, Tiziana Recchia è la presidente della Piccola Industria

Il Comitato Provinciale Piccola Industria ha eletto come Presidente Tiziana Recchia, amministratrice unica di Cassiopea S.r.l.

Durante il suo mandato la Presidente sarà affiancata dai vicepresidenti Cristina Corradini, amministratrice delegata di Marmi Corradini S.r.l. e Federico Fiorini, Managing Director Mai Italia S.r.l.

Da Statuto Tiziana Recchia diviene anche vicepresidente di Confindustria Verona.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia che è per me fonte di grande orgoglio e responsabilità - ha dichiarato la neopresidente – durante il mio mandato intendo proseguire il lavoro svolto fino ad oggi con grande successo da Matteo Albrigi che ho affiancato come vicepresidente e che ringrazio per quanto realizzato fino ad oggi. Durante i prossimi anni intendo impegnarmi per consolidare e far crescere le attività caratteristiche del Comitato Piccola Industria, accrescere la cultura d'impresa e contribuire alla diffusione delle tante opportunità della nostra associazione, mettendo sempre al centro i bisogni delle PMI. Il nostro è un gruppo coeso che da sempre lavora in modo propositivo in un clima disteso: una base solida su cui sono certa riusciremo a costruire ancora tante iniziative a favore delle piccole imprese».

Tiziana Recchia

Tiziana Recchia è fondatrice, presidente e amministratrice unica di Cassiopea srl con un’esperienza di trent'anni in consulenza e coaching su tematiche Imprenditoriali, soft skills, stesura della carta valori e codice etico comportamentale e gestione dello stress. È consulente di varie aziende sia medie che PMI, in settori manifatturiero, biomedicale, servizi. Ha tenuto corsi all’Università di Legnaro (PD) al dipartimento Biomedicina Comparata e Alimentazione. Ha fatto degli interventi all’Università di Verona al master di giornalismo. Vicepresidente della Piccola Industria di Confindustria Verona. Membro del Consiglio generale di Confindustria Verona. Consigliera della CCIAA di Verona. Vicepresidente del Banco Alimentare del Veneto. Già consigliera del Consorzio Zai di Verona.