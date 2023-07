All’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria il Premio Verona Network 2023

Oltre 200 persone, tra cui molte autorità, sindaci del territorio e ospiti istituzionali, hanno partecipato ieri sera al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova alla cerimonia di consegna del Premio Verona Network 2023. Madrina della serata, l’artista Beatrice Pezzini, finalista di The Voice of Italy nel 2018, che nel corso della serata si è esibita con alcuni brani accompagnata alle tastiere dal Maestro Marco Galeone.

Il Premio assoluto è andato all’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria «per aver creato un modello di cura sano, virtuoso, attento ai pazienti, al personale e a tutti i visitatori. Per il management, capace di generare utili per milioni di euro, reinvestiti nelle più avanzate tecnologie presenti sul mercato sanitario. Per l’attività di ricerca sulle principali patologie, sempre all’avanguardia, e punto di riferimento a livello internazionale». A ritirare la targa, consegnata da Luca Cenzato di Bcc Verona e Vicenza, è stato l’intero staff dirigenziale dell’Ospedale, a partire dal presidente Fratel Gedovar Nazzari e dall’amministratore delegato Mario Piccinini.

Gli altri riconoscimenti della serata sono stati assegnati al Comune di Peschiera del Garda (Enti), a Manifattura Italiana Cucirini Spa e Cantina Villa Medici (ex aequo per Obiettivo Sostenibilità), al Montorio FC (Sport) e a Le Piazze dei Sapori 2023 (Eventi e Spettacolo).

La cerimonia di premiazione è stata preceduta, alle ore 17.00, dalla 10ª edizione degli Stati Generali della Lessinia, con gli interventi di sindaci e istituzioni per fare il punto sulle idee e sui progetti in atto, e su quelli in programma per il futuro, per la promozione e la valorizzazione del territorio.

Premio Verona Network

«L’ospedale ha compiuto cent’anni da poco. Ringrazio il personale e i nostri collaboratori, perché se siamo qui è grazie all’impegno di tutti», ha affermato con commozione il presidente Fratel Gedovar Nazzari.

«Tutto questo è stato possibile grazie all’ascolto che noi abbiamo per i pazienti. La chiave è questa: tante cose sono nate perché mancavano e i pazienti ci hanno invitati a completare una carenza. Chi arriva a Negrar, infatti, deve trovare in modo semplice ed efficace il suo percorso di cura», ha aggiunto il direttore sanitario Fabrizio Nicolis.

Claudio Cracco, direttore amministrativo ha proseguito: «Noi mettiamo a disposizione tutte le nostre risorse per creare un clima di empatia e accoglienza e per mettere la persona al centro di tutto. Questo riconoscimento è per noi uno stimolo per continuare a migliorarci».

Nelle passate edizioni sono stati premiati Scaligera Basket (2022) Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Verona (2021) Evelina Tacconelli (2020), titolare della cattedra di Malattie Infettive all’Università di Verona, gli studenti del iDB Tech-No-Logic Team che hanno partecipato e vinto la 20a edizione del FIRST* LEGO League World Championship di Houston con il progetto “Wemit” (2019), Gianmarco Mazzi (2018), l’imprenditore Giuseppe Manni (2017). In passato con un altro nome dato al Premio, sono stati consegnati riconoscimenti agli imprenditori Sandro Veronesi, Giordano Veronesi e Mario Moretti Polegato.

Premio Economia e Impresa

All’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, oltre al premio assoluto, è stato conferito anche il premio Economia e Impresa, per aver creato un modello di cura sano e virtuoso, attento ai pazienti, al personale e a tutti i visitatori. A ritirare il premio, consegnato da Luca Cenzato, della BCC Verona e Vicenza, l’amministratore delegato Mario Piccinini. «Essendo un ospedale privato dobbiamo usare bene i soldi dei cittadini: i nostri utili vengono sempre reinvestiti. Negli ultimi anni siamo cresciuti molto, investendo nell’ambito oncologico e delle malattie infettive tropicali, oltre che nella medicina in generale. Ci fa molto piacere questo riconoscimento, perché non esiste grande ospedale senza grande territorio, e il nostro è un grande territorio», ha affermato l’AD.

Premio Enti e Pubblica Amministrazione

Al Comune di Peschiera del Garda, «per il rinnovato impegno nell’amministrare un territorio che ha fatto del turismo la propria vocazione in questi ultimi nove anni, e per la costante attenzione mostrata nei confronti dei propri cittadini anche nei momenti più difficili». Il premio è stato ritirato dalla sindaca, Orietta Gaiulli, consegnato dal presidente della Provincia, Flavio Massimo Pasini. «Si tratta di un riconoscimento che la mia squadra merita – ha esordito Gaiulli -. Gli assessori hanno dedicato anima e corpo per rendere Peschiera tra le cittadine più suggestive del lago. I lavori in programma sono tanti, ed era l’obiettivo che mi ero posta all’inizio del mandato. Sono certa che quello che Peschiera ha sofferto in passato, negli anni ’70 e ’80, lo sta recuperando adesso».

Il Premio Obiettivo Sostenibilità

Ex aequo a Manifattura Italiana Cucirini Spa e a Cantina Villa Medici, «per aver intrapreso in modo volontario e consapevole un percorso verso un Futuro Sostenibile, promuovendo la responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità ambientale attraverso azioni concrete e buone pratiche adottate nella vita d’azienda». A ritirare il premio, stampato su legno di Paulownia offerto da Treebu e Verona FabLab, e corredato da una pianta di olivo donata dall’azienda Fontanara, Tommaso Cumerlato e Silvia Caprara.

«Dedico il premio a tutti noi di MIC – ha esordito Cumerlato -. Per noi la sostenibilità è un impegno importante, una strada da percorrere con serietà e nel nostro caso è un concetto che permea in tutta l’azienda. La nuova generazione, infatti, è ora molto sensibile sul tema».

«È stato divertente prendere parte al percorso di Obiettivo Sostenibilità, dall’intervista al rating ESG – ha aggiunto Caprara -. Abbiamo imparato molto e continuiamo a metterci in gioco su questo tema: le nostre scelte sono sempre state dettate in primo luogo dal buon senso, e non soltanto da un punteggio». Il Premio è stato sostenuto e rappresentato sul palco da iPlus con Beatrice Scappini, da Event Lab con Alessandra Fasol, da ForGreen con Giampaolo Quatraro e da Teamsystem con Michelangelo Bottesini.

Premio Sport

Al Montorio FC, «per aver creduto e investito fortemente nella crescita sportiva e umana dei propri atleti, valorizzando i giovani nei progetti più ambiziosi e realizzando un centro sportivo che in poco tempo è diventato un polo d’eccellenza e di riferimento per il mondo calcistico veronese». A ritirare il premio, consegnato da Francesca Simeoni, vicepresidente di Destinazione Verona & Garda Foundation, il presidente del Montorio Lorenzo Peroni: «Ci sono voluti diciotto anni per arrivare a questo risultato: in questi lasso di tempo abbiamo preso per mano la società e, dopo tanto lavoro, costanza e impegno i risultati sono arrivati», ha raccontato con emozione il presidente.

Premio Eventi e Spettacolo

A Le Piazze dei Sapori 2023, «per aver testimoniato ancora una volta, nel cuore di Verona e sui canali digitali e social, i valori della tradizione e della promozione delle tipicità e delle produzioni locali, mettendo in rete, con una logica di valorizzazione, decine di attori protagonisti del contesto gastronomico e culturale del territorio veronese e nazionale». A ritirare sul palco il premio, il presidente Paolo Bissoli e il vicepresidente Fabio Ferrari, consegnato da Ermanno Anselmi, presidente del GAL Baldo-Lessinia. «Vogliamo promuovere la città e il territorio – hanno affermato i vincitori – e lo facciamo per il bene della nostra città. Realizzare una manifestazione come la nostra, in piazza Bra, è una grande soddisfazione, oltre a un lavoro organizzativo che dura tutto l’anno».

L’associazione

Verona Network, il network territoriale veronese che riunisce diverse realtà tra enti, istituzioni e aziende, conferma anche per quest’anno l’impegno a farsi promotore di occasioni di confronto in una logica propositiva per la città. Ad oggi Verona Network raccoglie oltre 60 primari soci istituzionali e altri importanti soggetti scaligeri in rappresentanza di 3000 operatori economici e oltre 50.000 cittadini veronesi.

