Luci di Natale da esterno: illuminazione festiva per il tuo giardino a costi green

Le festività natalizie sono un momento di gioia e di amore. Un periodo dell'anno particolarmente atteso da grandi e piccoli.

Quel senso di serenità che pervade tutta l'abitazione con bellissime decorazioni e luci colorate e bianche che fanno stare bene e, seppur manchino poco più di 20 settimane, i veri patiti di questa festa sono già all'opera per la perfetta decorazione per Natale.

Vediamo, però, come potresti occuparti delle luci di Natale da esterno della tua abitazione come il giardino, il porticato, il terrazzo o il balcone.

Luci di Natale a costi green per il tuo giardino

Chissà quante volte avrai visto in televisione quei film natalizi americani in cui c'era l'essenza del consumismo a livelli sbalorditivi. Per consumismo parliamo sia di uno spropositato acquisto di luci, sia di consumo vero e proprio dal punto di vista energetico.

Questo è un qualcosa che oggi non è più concepibile. Mica vuoi ricevere una salatissima bolletta oppure ritrovarti a dover azionare costantemente il contatore che salta per superamento di potenza? Non credo.

La tecnologia viene incontro alle tue esigenze e ti mette a disposizione delle soluzioni che ugualmente ti permetteranno di allestire uno scenario natalizio d'impatto che piacerà anche ai tuoi bambini, senza però dover affrontare spese eccessive per l'acquisto dei prodotti e per le bollette.

Tra l'altro, questo è anche un ottimo punto di partenza per tutelare l'ambiente e le future generazioni. Innanzitutto, devi guardare alla tecnologia Led che oggi ti offre prestazioni importanti e consumi davvero contenuti.

In circolazione ci sono tanti prodotti che potrebbero fare al tuo caso con luci colorate e luci bianche di varie intensità. Puoi scegliere la gradazione del colore tenendo sott'occhio le caratteristiche del prodotto. Puoi sbizzarrirti tra forme differenti ed effetti scenografici davvero esclusivi.

Come allestire le luci di Natale per il tuo giardino Green

Sia che si tratti di un giardino oppure di un terrazzo e di un porticato puoi creare un ambiente che ti consentirà di assaporare quella bellissima sensazione di quello che, giustamente, viene visto come il periodo festivo per eccellenza.

Per il tuo spazio verde puoi scegliere una catena luminosa a Led che peraltro oggi trovi anche con pannellino solare per l'alimentazione green.

Tra le idee più interessanti ci sono delle lampadine a forma di ghiacciolo e, quindi, trasparenti con tonalità differenti da posizionare lungo il dialetto pedonale che dal tuo giardino ti permette di arrivare in casa. Tra l'altro con l'utilizzo di un apposito pannello solare puoi risparmiare ulteriormente sui costi di gestione.

Questo prodotto lo trovi con una lunghezza di diversi metri lineari e, se hai un vialetto un po' lungo, puoi sempre usare più catene insieme. Puoi posizionarle anche sotto il tuo porticato seguendo le linee architettoniche.

In alternativa puoi acquistare la catena di luci a Led con lampadine che simulano l'effetto visivo delle vecchie lampade tonde. Con questo genere di luci con filamento all'interno potrai creare un ambiente suggestivo, magari da usare anche durante la bella stagione per una cena in giardino con i tuoi amici.

Tornando al tema natalizio, ci sono altre proposte da prendere in considerazione come le catene luminose con minilucciole con colore da scegliere tra il bianco caldo e quello più freddo. La tecnologia oggi ti offre la possibilità di scegliere al posto delle mini lucciole le sfere opache e le sfere trasparenti multicolore.

Il consiglio è quello comunque di non inserire giusto per, ma di avere un progetto specifico che devi seguire attentamente. In pratica, se hai scelto le luci bianche con tonalità calda, evita di inserire anche quelle colorate. Le colorate vanno bene soprattutto per enfatizzare un vialetto pedonale, ma anche per arricchire un albero presente nel tuo giardino, seguire le geometrie della siepe e magari creare un piccolo oggetto decorativo. Lo puoi fare tranquillamente in casa, adoperando un paio di metri di filo di ferro più solido che ti permetta di creare una forma come una stella natalizia.

Poi le luci a Led le puoi fissare lungo la sagomare ottenuta e creare questo piccolo oggetto decorativo che certamente ti darà una soddisfazione anche dal punto di vista personale.

Le catene di luci con un numero congruo di lampadine a Led le puoi anche posizionare sul balcone che dà sul tuo giardino, può metterle sul portone per sottolineare l'accesso in casa. L'importante è sempre scegliere dei prodotti a Led che mettono al primo posto il consumo energetico senza rinunciare alla luminosità.

Dai sfogo alla tua creatività e al tuo senso natalizio senza, però, esagerare, perché l'eleganza e la sobrietà sono caratterizzati dall'essenzialità e non dalla quantità.