La veronese MWD è partner Microsoft per il Mixed Reality Partner Program

È una delle prime aziende in Italia ad aver ottenuto la certificazione Microsoft Mixed Reality Partner Program e lancia un prodotto innovativo che promette di cambiare il mondo dell’assistenza da remoto delle macchine industriali. È MWD, azienda digital con una forte vocazione all’innovazione tecnologica e alla creazione e sperimentazione di nuove strategie e piattaforme tech in risposta ai bisogni delle aziende. Il prodotto è Exponential View, che utilizza la tecnologia MR (Mixed Reality), che combina elementi del mondo reale con elementi virtuali generati al computer per creare un'esperienza immersiva, ottenuta grazie al visore Microsoft Hololens.

L’esigenza emersa era quella di Euroimpianti, azienda di Valeggio sul Mincio che da quasi 50 anni progetta, produce e installa macchinari per la verniciatura industriale in tutto il mondo. «In un contesto storico di trasferte difficoltose, prima per l’emergenza COVID ed in seguito per la difficile situazione tra Russia e Ucraina, individuare strumenti innovativi che consentissero al nostro cliente di provvedere all’assistenza nella riparazione o nelle sostituzioni di pezzi delle loro macchine industriali era fondamentale. – racconta Giova<wbr></wbr>nni Filippini COO ( Chief Operating Officer)<wbr></wbr> di MWD - Da lì l’idea di costruire uno strumento che unisse alla tecnologia di Mixed Reality un’app-commerce collegata: in questo modo chi acquista un macchinario Euroimpianti può intervenire in autonomia all’assistenza grazi<wbr></wbr>e all’intervento da remoto di un operatore specializzato e alla visualizzazione in realtà virtuale dei pezzi mancanti o danneggiati. Questo è reso possibile grazie all’<wbr></wbr>applicazione di tag attivi alle singole parti della macchina e grazie a un sistema di chat integrato nel visore che rende più agevole e facile la comunicazione da remoto».

Il prodotto è stato presentato per la prima volta proprio da Euroimpianti all’Expo Surface a Kelce, in Polonia lo scorso marzo e dall’autunno verrà rilasciata una mobile app scaricabile e utilizzabile per l’acquisto di ricambi e beni consumabili che i clienti potranno montare con il supporto a distanza. Un modo per agevolare la vendita e l’assistenza tecnica, ottimizzando costi di trasferta e migliorando la soddisfazione del cliente finale.

L’occasione è stata quella per MWD di ottenere la prestigiosa certificazione, che darà il via alla produzione di una serie di prodotti dedicati alla realtà mista – la linea Exponential appunto – ch<wbr></wbr>e unirà fisico e virtuale, mettendo a disposizione del business questo nuovo mondo.