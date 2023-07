Guida all'acquisto dei toner HP: quale scegliere per la tua stampante

Per funzionare, la tua stampante necessita del toner HP. È sempre buona norma avere già pronta una cartuccia di ricambio, in modo tale da non rimanere sprovvisti anche solo per un breve lasso di tempo.

Il mercato delle cartucce e toner offre molta scelta, con prezzi anche molto diversi da loro per uno stesso modello. Sorge quindi un dubbio: quale scegliere per la propria stampante?

Cerchiamo di fare chiarezza e di fornirti le giuste informazioni per poter effettuare l'acquisto del toner HP in tutta sicurezza e senza sorprese. Una premessa importante: ricordati che i toner non hanno una scadenza, quindi risultano perfettamente funzionanti anche dopo un lungo periodo di inattività. Questo perché non contengono sostanze degradabili nel tempo.

Modello della stampante

Per prima cosa, per poter essere certi di fare una scelta corretta, dovresti assicurarti di scegliere il modello adatto alla tua stampante.

Infatti, non tutti i toner vanno bene per ogni stampante, anche se della stessa marca. Dunque, puoi controllare sul toner finito il codice identificativo (meglio se originale così da avere il codice di fabbrica HP), altrimenti è sufficiente sapere il modello preciso della propria stampante.

Nel momento in cui sei in possesso di anche uno solo di questi parametri, puoi iniziare a cercare il tipo preciso di toner di cui necessiti.

Tipologia di toner

Consultando le varie opzioni presenti, oltre ai vari marchi presenti, noterai che i toner possono essere etichettati con tre diciture ben precise. Nello specifico possono essere originali, compatibili o rigenerati. A seconda della dicitura presentano delle caratteristiche ben distinte.

Se ti dovesse capitare un prodotto originale significa che è della stessa marca di quelli della stampante, e che solitamente sono quelli consigliati dal produttore stesso. Nel nostro caso, si tratterà di toner marchiati HP. L'utilizzo di questi toner consente di avere un prodotto espressamente studiato dalla casa madre, che non rischia di invalidare la garanzia della stampante. Il suo costo tuttavia risulterà più alto rispetto alle alternative che ora descriveremo.

A questo punto, se non sei interessati al prodotto originale, ti si apre una duplice scelta, e cioè optare per il toner compatibile oppure quello rigenerato. Nel caso del prodotto compatibile si tratta di toner nuovi di vari marchi, studiati appositamente per funzionare con un determinato tipo di stampante. Vengono proposti a prezzi inferiori rispetto all'originale con caratteristiche di stampa del tutto simili per qualità. Tuttavia, è bene scegliere con cura e non farsi prendere da opzioni dai prezzi decisamente più bassi rispetto a un originale, dato che spesso e volentieri potresti andare incontro a un toner di scarsa qualità e dalla durata esigua.

Stesso discorso vale per i toner rigenerati, che però si discostano dalle compatibili per il semplice fatto che si tratta di modelli di seconda mano che subiscono una ricarica. In questo caso, oltre al fattore economico, si aggiunge anche il vantaggio dell'ecocompatibilità in quando si dà nuova vita a una componente che altrimenti sarebbe difficile da smaltire in maniera corretta.

Come scegliere il toner

Quando ti accingi a comprare il toner, solitamente si tende a considerare unicamente il fattore economico pensando che tutti i toner garantiscano le stesse garanzie. Così non è. Un toner solitamente viene venduto riportando la quantità di copie che esso può stampare, per esempio. Dunque, anche in questo caso si può fare una cernita e un calcolo in base al quale fare la scelta più idonea.

Questa scelta è molto importante anche e soprattutto in base ai volumi di stampa che hai. Mettiamo per esempio che nel tuo ufficio o a casa si stampino spesso foglio ricchi di dettagli, come potrebbe essere una serie di fatture con varie aree a colore uniforme. In questo caso i valori indicati per il numero di copie risulterebbero sfalsati in quanto nell'indicare il numero di copie i produttori intendono una copertura di toner per pagina del 5%.

Si capisce subito che in alcuni casi tale valore si discosta di molto dalla realtà. Quindi, nell'affrontare la scelta giusta, bisognerebbe anche valutare l'utilizzo finale. Questo ovviamente dipenderà anche dalla frequenza con cui si effettuano le stampe. Detto ciò, per l'acquisto del tuo toner HP dovrai indicativamente indirizzarti su prodotti di qualità al giusto prezzo, in grado di offrirti la migliore qualità di stampa al giusto prezzo.