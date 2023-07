Confartigianato, al via due percorsi formativi gratuiti e di stage per over 30

Le imprese artigiane in generale di piccole dimensioni, in questo momento storico, palesano la necessità di nuove risorse per compensare la carenza di manodopera.

«Da qui la nostra volontà di riproporre percorsi formativi di work experience –afferma Valeria Bosco, Direttore di Confartigianato Imprese Verona –, rivolti a persone disoccupate o inoccupate, uomini e donne, con più di 30anni, e strutturati sulla base di un dialogo diretto con le imprese dei settori coinvolti, che comprendono la Moda, con le sartorie, e l’Alimentazione, con bar e pasticcerie, che ci hanno espresso i loro bisogni, anche in relazione ad un’analisi dell’attuale mercato del lavoro. Un percorso per la creazione di figure come il Tecnico di Sartoria e l’Addetto ai Servizi Bar e Pasticceria».



Il progetto è realizzato nell’ambito del bando “Next Generation WE”, per la presentazione di progetti di Work Experience rivolti alle persone disoccupate a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021/27, approvato dalla Regione del Veneto.

«Oltre alle tematiche tecniche – aggiunge Bosco – abbiamo scelto di inserire nel percorso anche moduli dedicati alle capacità relazionali e allo sviluppo delle competenze personali e saranno inoltre messi a disposizione esperti che introducano i partecipanti alla compilazione del proprio bilancio di competenze e che li supportino nella stesura del curriculum vitae e nella preparazione dei colloqui, ben sapendo che alle volte chi non lavora vive anche un momento di difficoltà personale».

Per entrambi i corsi gratuiti si prevedono 120 ore di formazione d’aula, mentre per lo stage retribuito, proposto da Confartigianato Verona tramite il proprio ente di formazione UPA Servizi e da Gruppo Formazione, si prevedono 3 mesi tarati a partire da 30 ore settimanali, per agevolare anche la partecipazione femminile e conciliare le esigenze di vita e lavoro. Il tirocinio verrà svolto all’interno di imprese associate a Confartigianato che già hanno espresso disponibilità a accogliere nuove risorse in azienda.



I partecipanti saranno formati sia sui temi tecnici, sia relazionali, e saranno curatoi il lavoro in team e la fortificazione personale. I contenuti, per il Tecnico di Sartoria, riguarderanno i seguenti temi: Dal figurino al cartamodello: i primi passi per la realizzazione dei capi; Rilevazione corretta delle misure, elaborazione bozzetto, tecniche specifiche, funzionali e costruttive; Il confezionamento dei capi; Imbastitura e assemblaggio sul manichino, orlature, cuciture, asole, applicazione accessori; Il taglio e cucito; Le riparazioni; Competenze digitali, green e soft skills; Teatro d’impresa.



Per l’Addetto ai Servizi Bar e Pasticceria, invece, i contenuti si baseranno su: Customer care nel settore ristorazione; Cocktail e long drinks; Caffetteria e snack; Cura dell’ambiente di lavoro; Competenze digitali, green e soft skills.

La parte teorica si svolgerà da settembre 2023 fino alla fine di ottobre 2023 presso la sede di Confartigianato Imprese Verona (Via Selenia, 16, Verona). Al termine della formazione teorica è previsto un tirocinio obbligatorio in aziende della provincia veronese della durata di 3 mesi (minimo 30 ore settimanali).

Le domande di partecipazione, assieme alla documentazione richiesta, dovranno essere inviate quanto prima a Confartigianato Imprese Verona (anche tramite e-mail a progettazione@confartigianato.verona.it o via Whatsapp al numero 3291877665) unitamente a curriculum vitae con consenso al trattamento dei dati personali, copia fronte-retro di un documento d'identità e del codice fiscale. Per informazioni: tel. 0459211555.