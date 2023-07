Premio Verona Network, giovedì a Bosco Chiesanuova la 13ª edizione

Giovedì 13 luglio, alle ore 19, presso il Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova (Piazza Guglielmo Marconi, 35), si terrà la tredicesima cerimonia di consegna del Premio, anticipata, alle ore 17, dal workshop “Stati Generali della Lessinia".

WORKSHOP “STATI GENERALI DELLA LESSINIA”

Alle ore 17.00, il workshop “Stati Generali della Lessinia”, dal titolo “Il valore delle comunità”, con gli interventi di Sindaci e Istituzioni per fare il punto sulle idee e sui progetti in atto, e su quelli in programma per il futuro, per la promozione e la valorizzazione del territorio.

Portano i saluti istituzionali la Vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il sindaco di Bosco Chiesanuova Claudio Melotti, l’Eurodeputato Palo Borchia e il Presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini. A seguire, gli interventi di indirizzo di Renato Mason, Segretario della CGIA di Mestre, e di Daniele Nicolai, Ricercatore dell’Ufficio Studi CGIA di Mestre.

Il convegno avrà come relatori Ermanno Anselmi, Presidente GAL Baldo Lessinia, he parlerà del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, Luigi Alberton, Presidente Sherryland, che parlerà di Turismo sostenibile per lo sviluppo delle comunità locali, Don Giorgio Fainelli e Giuseppe Zanini, Presidente ed economo della Piccola Fraternità della Lessinia, che porteranno la testimonianza dell’impegno sociale dell’associazione, Luca Cenzato, Responsabile dell’Area Territoriale di Verona BCC Verona e Vicenza, che spiegherà i nuovi strumenti finanziari a disposizione del territorio, e di Riccardo Tessari, Vicepresidente Cooperativa Lucense 1923 SB, che racconterà i vantaggi offerti dalle comunità energetiche. A chiudere il convegno saranno le testimonianze degli amministratori del territorio e della società civile.

PREMIAZIONE

Alle ore 19, l’assegnazione del Premio Verona Network a persone e imprese che si sono distinte per l’impegno e per l’importante contributo nel rendere grande la nostra città, Verona.

Durante la premiazione saranno consegnati cinque riconoscimenti: Premio Obiettivo Sostenibilità, Premio Enti & Istituzioni, Premio Sport, Premio Eventi, Premio Economia & Impresa. Uno dei cinque vincitori, inoltre, sarà insignito del prestigioso Premio Verona Network.

Obiettivo del Premio, giunto ormai alla sua 13ª edizione, è quello di unire le innumerevoli realtà socio-economiche del territorio scaligero, che in un periodo storico così complesso come quello che stiamo vivendo non si sono mai arrese e hanno implementato e rinnovato la propria attività, dando così un importante contributo e valore aggiunto alla città.

NELLE EDIZIONI PRECEDENTI

Numerose le figure e le realtà finora premiate da Verona Network: i vincitori delle passate edizioni sono la Scaligera Basket, Carlo Rugiu, Evelina Tacconelli, Sergio Pellissier, Sandro Veronesi, Gianmarco Mazzi, Giuseppe Manni, Enrico Frizzera, Giordano Veronesi, Gigi Fresco, Istituto Don Bosco, Flavio Pasini, Marco Ottocento e molti altri.

L’ASSOCIAZIONE

Forte dell’esperienza riuscita nel 2015 in occasione di Expo Milano, Verona Network, il network territoriale veronese che riunisce diverse realtà tra enti, istituzioni e aziende, conferma anche per quest’anno l’impegno a farsi promotore di occasioni di confronto in una logica propositiva per la città. Ad oggi Verona Network raccoglie oltre 60 primari soci istituzionali e altri importanti soggetti scaligeri in rappresentanza di 3000 operatori economici e oltre 50.000 cittadini veronesi.