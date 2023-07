Cattivi pagatori e carte prepagate: che cosa c’è da sapere

Le carte prepagate con Iban sono soluzioni decisamente utili per i soggetti protestati e per i cattivi pagatori, in quanto possono costituire una preziosa alternativa rispetto ai conti correnti. Come noto, si definiscono cattivi pagatori coloro che, per ragioni diverse, non sono in grado di adeguarsi alle scadenze relative ai pagamenti di un determinato importo di denaro. Accade, così, che si venga iscritti nel Registro informatico dei protesti. La segnalazione al CRI è una situazione che può essere fonte di parecchi problemi, e il problema è che si può essere definiti cattivi pagatori anche per colpa di un semplice bollettino non pagato.

I vantaggi offerti dalle carte prepagate

Un pregio delle carte prepagate riguarda la possibilità di usarle anche nel caso in cui si sia cattivi pagatori, senza andare incontro a difficoltà con le banche. Come si può facilmente intuire, i soggetti protestati e i cattivi pagatori possono andare incontro a difficoltà significative quando si tratta di aprire un conto corrente, dal momento che nessuna banca si fiderebbe. Ecco spiegato il motivo per il quale la soluzione alternativa migliore è rappresentata proprio da una carta prepagata con Iban, il cui meccanismo di funzionamento può essere paragonato a quello delle carte di credito. Si tratta di un tipo di carta che non genera problemi di sorta ai soggetti protestati, dal momento che è il possessore stesso della carta a versare il denaro: la banca, quindi, non dà soldi, ed è questa la ragione per cui non ci sono rischi per l’istituto di credito.

Quale carta prepagata scegliere

Viabuy è senza dubbio una delle carte più indicate per un soggetto protestato o un cattivo pagatore. Nel caso in cui si sia in possesso dell'Iban, sono numerose le possibilità a disposizione: inviare e ricevere bonifici, per esempio, ma anche far accreditare lo stipendio e svolgere numerose altre operazioni. È chiaro che la carta si può utilizzare unicamente nel caso in cui in precedenza sulla stessa siano stati caricati dei soldi.

Le caratteristiche di Viabuy Mastercard

Una carta prepagata con Iban e del tutto anonima: sono questi due dei pregi più importanti che caratterizzano Viabuy, carta del circuito Mastercard che può essere ottenuta senza che vengano effettuati controlli sui redditi. È una carta con Iban personalizzabile e che viene emessa dalla PPRO Financial, una società la cui sede è situata in Gran Bretagna. Chi fosse interessato a richiedere tale carta non deve far altro che recarsi sul sito web di Viabuy, o in alternativa effettuare il download dell’app mobile per poi fare clic sulla voce Ordinare La Carta. A prescindere dalla modalità con la quale la richiesta viene effettuata, occorre poi compilare il modulo dedicato, o comunque eseguire la registrazione per inserire i dati richiesti e scegliere le caratteristiche estetiche della carta, indicando anche l’indirizzo a cui la prepagata dovrà essere inviata.

Che cosa vuol dire che è una carta anonima

Come si è fatto notare in precedenza, stiamo parlando di una carta anonima. Ma che cosa vuol dire di preciso? Molto semplicemente, ci sono 3 livelli di anonimato; maggiore è tale livello e più basso è l’anonimato. Ovviamente è possibile arrivare a massimali più elevati. Per esempio, il livello ADV1 prevede un limite di ricarica di 1000 euro all’anno e di 200 euro al mese; non c’è bisogno di documenti, però, per procedere alla sua attivazione. Occorre la carta di identità, invece, nel caso in cui si sia interessati ad attivare il livello ADV2, che garantisce un limite di ricarica di 15mila euro all’anno e di 1000 euro al mese. La ricarica, in questo caso, va eseguita con un bonifico bancario. Non ci sono limiti, infine, con il livello ADV3.

