Nasce "Amazing Verona", la città che si racconta (in tutta Europa)

« Con questo progetto - ha spiegato in conferenza stampa nella sede di Eataly Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona - abbiamo voluto ‘stigmatizzare’ l’importanza della vicinanza al territorio, la fonte e l’espressione della cultura veronese. Il lavoro fatto con Amazing Verona va in una direzione ben precisa, anche coraggiosa, perché molto diversa rispetto ai cliché classici della comunicazione per così dire turistica. In questo progetto ad essere premiato è il territorio e i suoi narratori sono proprio i residenti. Chi altro poteva essere testimonial più credibile? È stato uno sforzo notevole, perché sono stati coinvolti tantissimi comuni in tutte le stagioni, così da fornire una suggestione il più possibile completa del patrimonio veronese. Crediamo che tutto questo debba rientrare nella ‘mission’ di un’istituzione che si prefigge di essere al fianco di chi, ogni giorno, in terra scaligera, vive e lavora per celebrarne la grandezza».