La pesca di Verona si riprende il marchio IGP

Andando con ordine: la Pesca di Verona ha ottenuto l’Igp nel 2000 ma nei vent’anni successivi la superficie dedicata alla coltura si è ridotta di oltre 3000 ettari fino ad arrivare a poco più di 1200 ettari nel 2022 (- 5,5% rispetto al 2021). In Veneto, dove la produzione veronese rappresenta l’85% dell’intera regione, il calo è stato addirittura del 6,9 %. Diverse le cause del declino, come per esempio il virus Sharka (Plum pox virus) che a partire dal 1990 ha causato danni per milioni di euro nella nostra provincia, ma anche la sostituzione delle piante con la più redditizia coltivazione di kiwi (coltura ora a sua volta in crisi a causa della moria che ha decimato gli impianti) o, ancora, la pesante concorrenza dei produttori più a sud, sia in Italia che all’estero, come la Spagna.

Il 2018 è stato l’anno in cui, in assenza di adesioni da parte dei produttori, ingessati da un disciplinare oramai desueto, il marchio ha smesso di essere affiancato al nome Pesca di Verona. Per cinque anni, dunque, la Pesca di Verona è rimasta senza identità e senza prospettive, in balia degli attacchi virali e del mercato in picchiata. Come se non bastasse, anche i cambiamenti climatici, con gelate che non hanno lasciato scampo, hanno dato il colpo di grazia a questa coltura. Fino a quando nel 2021 Coldiretti Verona con i suoi tecnici e i dirigenti più illuminati, ha deciso di intervenire per invertire la rotta e salvare così dall’estirpo i pescheti ancora attivi. Con l’istituzione del Gruppo di lavoro della “pesca di Verona”, nel 2022 ha dato voce e corpo alle necessità dettate dalle aziende che ancora credono alla peschicoltura veronese.