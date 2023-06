Quid e Verallia ancora insieme per l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale

Verallia Italia e Quid Impresa Sociale proseguono la propria collaborazione, iniziata nel 2021 con il sostegno di Verallia Italia a Worldplaces Verona, rinnovando la partnership già in essere grazie al supporto come main donor di Start – Out, il programma di formazione e professionalizzazione all’interno dei laboratori carcerari, e continuando a sostenere il programma Worldplaces Verona. Grazie alla partnership con Verallia ed a partner operativi come Sol.Co, D-Hub, Economics Living Lab dell’Università di Verona e Famiglie per la Famiglia,

Quid pianifica di rafforzare il programma di formazione e di crescita professionale per promuovere l’integrazione sociale in carcere e sostenere i percorsi di carriera e crescita all’interno del laboratorio di Avesa, affiancandolo al benessere psico-emotivo ed all’accesso al supporto pedagogico e di welfare, con l’obiettivo di costruire opportunità di inserimento lavorativo concrete così da poter raggiungere e conservare un’indipendenza economica ed una partecipazione attiva nella comunità.

La rinnovata partnership sarà presentata alla cittadinanza venerdì 30 giugno alle ore 18,30 presso il Quid Store di Verona in via Rosa 6, nel corso di un evento dedicato ed in occasione della Giornata mondiale delle Cooperative, che si celebra il sabato seguente. Per l’occasione, le vetrine dello store ospiteranno un’istallazione con i prodotti di entrambe le aziende e Verallia e Quid racconteranno l’impatto ed i risultati raggiunti grazie alla collaborazione in essere celebrando insieme il potenziale trasformativo della cooperazione in senso più ampio: la realizzazione di un’impresa, quella di un mercato del lavoro più inclusivo ed accessibile, insieme.

La presidente, Anna Fiscale, descrive la partnership come «un esempio di eccellenza di cooperazione e sinergia tra profit e non for profit allineate per valori, visione e voglia di generare insieme impatto positivo localmente».

Luca Bollettino, HR Director di Verallia Italia sottolinea: «Abbiamo trovato in Quid una comunità di donne con cui - nel corso della reciproca conoscenza – abbiamo condiviso valori importanti e che ci hanno insegnato, attraverso la loro testimonianza, a riempire di significato parole che spesso vengono usate con superficialità: resilienza, solidarietà, riconoscenza. Un viaggio arricchente che desideriamo proseguire negli anni a venire».