Saldi: novità anche per gli e-commerce

Dal primo luglio gli annunci di riduzione dei prezzi in occasione di saldi, promozioni, liquidazioni, Black Friday e, per la prima volta, anche gli sconti sulle vendite online, dovranno seguire nuove regole. È questa la novità introdotta dalla “Direttiva Omnibus” dell’Unione europea, poi recepita nel nostro Paese, che aggiorna il Codice del Consumo. Se n'è parlato nei giorni scorsi in un seminario organizzato da Federmoda-Confcommercio Verona e Mantova per approfondire il provvedimento che ha visto "in cattedra" il segretario nazionale della Federazione Massimo Torti. Al tavolo anche il presidente di Federmoda Verona Mariano Lievore. Il cambiamento non interessa solo il settore moda, ma tutto il commercio al dettaglio ad eccezione della vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili. Il primo vero banco di prova si avrà il 6 luglio, con l'avvio dei saldi.

Due le grandi novità: le modalità di comunicazione dei ribassi non riguarderanno solo i negozi fisici tradizionali e outlet, ma, per la prima volta, anche l’e-commerce. Inoltre, è previsto un irrigidimento delle sanzioni in caso di pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie a danno dei consumatori. La sanzione amministrativa pecuniaria varia dai 516 fino a 3.098 euro. Ma attenzione anche alle pratiche commerciali scorrette che prevedono sanzioni minime da 5.000 a 10 milioni di euro

A partire dal primo luglio quindi, ogni annuncio di riduzione del prezzo dovrà includere anche il prezzo precedere, ovvero il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti, lo sconto, e l’importo finale. Con la necessità di adeguare in molti casi i sistemi informatici gestionali, le schede prodotto, la documentazione contrattuale e informativa per l’e-commerce, e la preparazione dei cartellini negli store.