Quali sono i migliori eventi cittadini per gli appassionati di cucina?

La cultura del cibo in Italia è profondamente radicata, anche grazie a una diversità e una peculiarità legata ai territori che molto probabilmente è unica al mondo. Difficilmente si può trovare, come nel nostro Paese, una tale varietà da regione a regione, fatta di conoscenze secolari e tramandate di generazione in generazione. A contribuire a questa ricchezza è certamente il clima e la conformazione del territorio: dalla montagna, al mare, passando per pianure e paesaggi collinari, tutto in pochi chilometri.

Fin dall’antichità i popoli che hanno abitato l’Italia hanno dimostrato di prestare particolare attenzione al mondo del cibo a tutti i livelli, un primato che tutt’ora ci viene invidiato e che fa scuola a tutte le latitudini. La dimensione domestica nei secoli ha contribuito alla presa di coscienza di questa immensa ricchezza, tanto che ancora oggi quando si parla di Italia, non si può non fare riferimento alla dieta mediterranea e ai prodotti unici di questo territorio.

Vinitaly di Verona

Tra gli eventi più famosi dedicati agli appassionati del food in Italia, c’è senza ombra di dubbio il Vinitaly di Verona. Scopri nuovi champagne in ogni periodo dell'anno, ma se sei un vero appassionato di bollicine, non puoi perderti questo importante appuntamento. La prima edizione di questa manifestazione risale addirittura al 1967, quando per la prima si svolse nel Palazzo della Gran Guardia.

È un posto perfetto per provare diversi tipi di cucina italiana, specialmente in città così belle come Verona.

Cosmofood di Vicenza

La tradizione del food italiano si traduce anche in ospitalità e ristorazione. Una delle manifestazioni di riferimento di questo settore è senza ombra di dubbio il Cosmofood di Vicenza, l’occasione per tutti i professionisti della cucina per confrontarsi su tendenze, tecnologie ed evoluzione del mercato. Un momento importante per capire come calibrare la propria offerta, migliorare la propria offerta e creare le connessioni giuste per aprirsi a nuovi pubblici.

Golositalia di Brescia

Una storia più recente, ma che sta progressivamente avendo un riscontro favorevole da parte di professionisti e appassionati, è quella della fiera Golositalia di Brescia. Nel corso della manifestazione c’è spazio per gli incontri riservati agli addetti, così come momenti di divulgazione riservati al grande pubblico, come corsi di cucina e degustazioni. Un calendario fitto di appuntamenti per andare incontro alle richieste sempre più diversificate dei visitatori che accorrono non solo dalle altre regioni d’Italia, ma anche da diversi paesi europei.

Quanto vale il settore del food in Italia

La filiera agroalimentare fa da traino per l’intera economia italiana. Il settore del food italiano vale oltre il 31,8% dell’intero prodotto interno lordo italiano, impiega oltre 3,5 milioni di persone a ha un valore complessivo che supera i 600 miliardi euro. Sono più di 1,3 milioni le imprese del settore: numeri che fanno ben comprendere quale sia il peso dell’industria del food in Italia. Un indotto che, come logico che sia, si traduce anche in una moltitudine di fiere ed eventi di settore, luoghi d’elezione per tutti gli attori trasversalmente interessati al mondo del cibo, appassionati inclusi.