Emanuel Baldo vicepresidente nazionale di Confcommercio Giovani

In occasione del Consiglio Direttivo allargato convocato nel contesto di 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗲 𝗶𝘁, evento annuale di Confcommercio Giovani dedicato ai presidenti e consiglieri dei Gruppi che si svolge il 22 e 23 giugno a Trento, il presidente nazionale Matteo Musacci ha nominato ieri sei nuovi vicepresidenti del gruppo.

Tra loro c'è anche il dirigente di Confcommercio Verona Emanuel Baldo (secondo da destra nella foto), incaricato di seguire gli affari generali. Gli altri cinque sono Michele Casadei, Dario Scalia, Filippo Gruni, Paolo de Nadai, Mattia Maddaluno.

«Ho compiuto questa scelta con alcune motivazioni uguali per tutti e altre diverse per ciascuno - ha detto Musacci dopo aver scelto i suoi vice -. Quelle che valgono per tutti sono riassumibili in tre parole: affidabilità, novità, rappresentatività».