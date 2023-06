Clivense, ultimi due giorni per il crowdfunding

Sarà il 23 giugno l’ultimo giorno per la raccolta di capitale per la società fondata da Sergio Pellissier ed Enzo Zanin. Dopo aver staccato il pass per la Serie D, sono già oltre ottocento i soci complessivi che hanno scelto di investire nel progetto FC Clivense.

A poche ore dalla chiusura della seconda e ultima tranche di sottoscrizione, sono già 145mila gli euro raccolti da FC Clivense da parte di 206 soci (che hanno sottoscritto a questo link) che si aggiungono ai 718mila euro raccolti da più di 600 investitori l’anno scorso.

«Siamo partiti l’anno scorso con la campagna di crowdfunding per far partecipare tutte le persone che vogliono intraprendere questo viaggio con noi, che credono nel progetto, che hanno voglia di ottenere risultati importanti – ha raccontato il presidente Sergio Pellissier al prestigioso periodico Calcio e Finanza -. Siamo riusciti a raggiungere la Serie D, uno degli obiettivi del nostro business plan. Per questo, dopo il grande successo iniziale, è stato aperta questa seconda fase dell’aumento di capitale in corso fino al prossimo 23 giugno, rivolto sia a chi non è riuscito a partecipare in un primo momento sia a chi desidera ampliare le proprie quote».

L’utilizzo dei fondi raccolti

Il percorso economico oltre che sportivo intrapreso dalla Clivense è solo all’inizio. L’ambizione del club è infatti quella di proseguire portando avanti il progetto a più livelli: da una parte infatti l’impegno verso il territorio e i giovani atleti che lo animano, con lo sviluppo del settore giovanile, maschile e femminile, il rinnovato proposito di costruzione di un nuovo centro sportivo e crearne dunque un polo aggregativo; dall’altra il progetto sportivo per la prima squadra che, come nel disegno quinquennale del business plan, dovrebbe approdare in Serie B entro il 2027.

Verso i nuovi obiettivi

Se la prima tranche di finanziamento ha bruciato ogni tappa, questo secondo round non può dirsi da meno. Sono già 208 i nuovi soci che hanno permesso una raccolta di oltre 140mila euro e nei prossimi giorni sono previste ulteriori importanti sottoscrizioni (il giorno ultimo utile è il 23 giugno)

Come partecipare

Partner della raccolta anche per quest’anno è la piattaforma BacktoWork 24 alla quale è possibile accedere con una semplice registrazione.

Per supportare la Clivense, in qualità di soci in categoria C, sono sufficienti 250 euro che danno diritto alla partecipazione all’assemblea speciale dei soci e a godere di tutti i diritti promozionali.

Con un investimento di 10mila euro si passa in categoria B, avendo la possibilità di nominare la minoranza dei consiglieri e dei componenti dell’Organo Amministrativo.

La strategia di exit si conferma quella prevista dal piano industriale e prevede due date di cut off principali per la valutazione della cessione della società, fissate con il passaggio in Serie B stimato per la stagione sportiva 28/29 (e una stima del valore del club fino a un massimo di 20mln di €) e con il passaggio nella massima Serie (e un valore massimo di 87,1mln di €) sogno che potrebbe realizzarsi a partire dalla stagione 29/30.

Per sottoscrivere Back to Work: https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=208-fc+clivense.