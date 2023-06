Cassa Padana organizza un convegno su disabilità e inclusione sociale

La Legge 112 del 22 giugno 2016 sulle "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", chiamata legge "Dopo di noi", ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento specifiche tutele per le persone con gravi disabilità quando viene meno il sostegno familiare.

L'obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili, consentendo loro per esempio di continuare a vivere - anche quando i genitori non possono più occuparsi di loro - in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di deistituzionalizzazione.

Questa legge ha dunque l’obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone disabili.

Il legislatore ha previsto importanti strumenti pubblici e privati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati quali la protezione, la cura, l’assistenza, l’autonomia e l’indipendenza delle persone disabili.

Gli strumenti ci sono, quindi, ma bisogna conoscerli bene per poterne usufruire.

È questo l'obiettivo dell'incontro “IL DOPO DI NOI – Benessere, inclusione sociale e autonomia delle persone con disabilità” organizzato da Cassa Padana per il pomeriggio del 22 giugno e che sarà ospitato al Forum di piazza Dominato Leonense a Leno.

Maggiori agevolazioni fiscali, esenzioni sull’imposta di successione e donazione, vincolo di destinazione, affidamento fiduciario, sono questi i temi principali su cui si focalizzerà l’incontro anche attraverso l’illustrazione di casi reali.

Ad aiutare a capire come muoverci in questo ambito ci sarà Massimo Doria, Presidente di Kleros srl, la Società di consulenza specializzata sulla tematica del passaggio generazionale e della tutela del patrimonio delle aziende come delle famiglie che è partner di Cassa Padana per queste tematiche.

L'incontro è aperto a tutti. È necessario iscriversi attraverso la form raggiungibile a questo link.