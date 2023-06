Nuova giunta Coldiretti Verona, Vantini: «Pronti a ripartire»

L’ultimo tassello è stato posizionato e ora la Giunta under 40 di Coldiretti Verona riparte con nuovo slancio verso le sfide che per il settore agricolo non mancano di certo. Con l’assemblea dello scorso 31 maggio era stato eletto il Consiglio, il quale nella seduta di ieri ha a sua volta eletto la Giunta, l’organo che ha il compito di indirizzare l’organizzazione verso gli obiettivi strategici per la Federazione e per l’intero comparto.

«Le problematiche legati ai cambiamenti climatici, – ha affermato il Presidente Alex Vantini – la valorizzazione delle nostre produzioni frutticole con nuovi marchi già presentati e altri in arrivo, la promozione dei contratti di filiera, la difficile convivenza con gli animali selvatici soprattutto in montagna, la garanzia del giusto reddito per le nostre aziende sono solo alcuni dei fronti su cui stiamo lavorando da sempre ma che intendiamo rafforzare con la nuova squadra».

Il team è composto, oltre che da Vantini, da Giacomo Beltrame di Isola Rizza, nominato Vice Presidente provinciale, Luca De Grandis di Castagnaro, Riccardo Franco di San Bonifacio, Alberto Mantovanelli di Salizzole, Federico Menini di Montorio e Roberto Serpelloni di Villafranca. Completano la rosa i rappresentanti delle tre categorie che entrano automaticamente in Giunta: Riccardo Pizzoli di Bovolone per i giovani, Franca Castellani di Verona per le donne e Giovanni Aldrighetti di Marano di Valpolicella per i pensionati.

Rinnovata nella quasi totalità, ora la nuova compagine punta a saldare ulteriormente il legame con il territorio e con le istituzioni.