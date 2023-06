Confindustria, torna lo Sportello Agevolazioni: consulenza gratuita per le imprese del territorio

Lo Sportello Agevolazioni si inserisce all’interno del Desk 360, il format di Confindustria Verona dedicato ai progetti delle imprese che avrà come prossimo focus proprio gli investimenti in beni strumentali, attrezzature, impianti fotovoltaici e beni immobili.

In particolare, gli esperti di piazza Cittadella saranno a disposizione per individuare le agevolazioni disponibili per poter finanziare o co-finanziare investimenti aziendali e illustrare gli eventuali bandi attivi a cui una società di capitali può partecipare per poter trovare le risorse necessarie a realizzare i propri piani di acquisto in beni quali impianti fotovoltaici, macchinari, attrezzature, terreni e fabbricati.

Un'attività che punta ad affiancare gratuitamente tutte le imprese del territorio offrendo un servizio di individuazione di agevolazioni nazionali, regionali e provinciali a cui le imprese potrebbero accedere per supportare i propri programmi di investimento.

Conoscere infatti a quali strumenti finanziari e agevolativi si possa accedere è utile per pianificare al meglio lo sviluppo della propria azienda.

Un aspetto messo in evidenza da Stone Italiana, azienda veronese nel settore delle superfici, che ha partecipato ad una precedente edizione.

«In occasione di un investimento in attrezzature industriali, ci siamo trovati di fronte a molte incognite a cui le competenze interne non erano in grado di dare una risposta certa. Partecipando al Desk 360 siamo riusciti ad avere una visione chiara e completa di tutte le questioni da affrontare e a procedere nell’investimento in una nuova pressa, con un processo tecnologico innovativo, utilizzando al meglio gli strumenti finanziari e di formazione che consentono un più rapido recupero del pay back», ha spiegato il Dott. Renzo Giuriola, Direttore generale di Stone Italiana.

Giuriola ha poi aggiunto: «In particolare abbiamo trovato supporto sul credito d’imposta, aspetto funzionale al ritorno economico ma complesso per quanto riguarda le regole per l'ammissibilità. Durante il Desk, infatti, un esperto di Confindustria Verona ci ha illustrato i requisiti di base per l’accesso al credito d’imposta e le attività correlate al suo ottenimento come la re dazione di una analisi tecnica che necessariamente deve essere effettuata da un professionista. Inoltre, abbiamo potuto esplorare i possibili canali per reperire i fondi necessari per procedere all’investimento, nel nostro caso il credito agevolato. Infine, abbiamo avuto una panoramica completa sulle normative ambientali e di sicurezza sul lavoro, in particolare sulla formazione dei dipendenti e le possibili fonti di finanziamento dei corsi».

La consulenza sarà tagliata su misura in base al tipo di progetto e alle esigenze dell'impresa e potrà avvenire telefonicamente oppure con un incontro on line con il Desk formato dal team multidisciplinare degli esperti di Confindustria Verona selezionato a partire dai temi da approfondire (agevolazioni, fisco, ambiente e sicurezza, energia, etc).