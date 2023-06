Al via la rete nazionale di consorzi 4CNetWork di Confartigianato: tra i fondatori la veronese Crea Ecoliving

La prima rete nazionale di consorzi e reti di Confartigianato appartenenti al settore delle costruzioni e dei servizi, 4CNetWork, è stata costituita ufficialmente giovedì 12 giugno, a Roma. Cinque i consorzi fondatori, che coinvolgono complessivamente oltre 360 imprese nei comparti dell’edilizia e dei servizi aggiuntivi e di supporto, dall’impiantistica alle pulizie alla manutenzione, tra i quali anche la Rete Crea Ecoliving, veronese, nata nel 2015 da una decine di imprese associate a Confartigianato Imprese Verona, nel cui contesto, formativo e di servizio, Crea ha potuto vedere la luce.

L’obiettivo di 4CNetWork consiste nel potenziare la capacità delle aziende capillarmente diffuse sul territorio di cogliere le opportunità offerte da un mercato pubblico e privato delle costruzioni e degli appalti sempre più complesso e integrato, anche in vista degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Con 4CNetWork - sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – facciamo rete tra le reti, facciamo squadra per mettere a sistema la forza delle competenze e delle strutture delle nostre imprese. In questo modo offriamo agli imprenditori uno strumento aggregativo capace di rispondere efficacemente alle sfide poste da un settore in profonda trasformazione e alle richieste sempre più evolute della committenza sui fronti della transizione green, delle tecnologie digitali e nuovi materiali, dell’energia, della formazione e della ricerca».

«Proprio in merito al Pnrr – aggiunge Granelli – l’auspicio è che, nell’annunciata riprogrammazione, il Governo non tagli ma, anzi, destini ulteriori risorse alla manutenzione delle opere pubbliche, ai piccoli lavori nei Comuni, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, agli interventi di prossimità indispensabili per la collettività e per mettere in sicurezza il territorio, offrire occasioni di lavoro al sistema delle piccole imprese diffuse».

Valeria Bosco, Direttore di Confartigianato Imprese Verona, è nel Comitato di indirizzo della nuova rete nazionale 4CNetWork, mentre Luca Comini, imprenditore scaligero nel settore dell’installazione di impianti tecnologici, fa parte del comitato di supervisione, in rappresentanza dei colleghi e delle aziende che compongono Crea Ecoliving: Amperia srl di Villafranca e Bussolengo, Fattori Srl di San Bonifacio, Hosutech di Valeggio sul Mincio, Zanini Alcide di Bonavigo, Tre Erre Impianti Srl di Villafranca, Serpelloni Termoidraulica Srl di Villafranca, Joitech Sas di Mantova, Insys Impianti di Arbizzano.

«Il nostro servizio per le creazione di Reti di Imprese – spiega Bosco – nasce, come interlocutore unico, per dare una consulenza mirata finalizzata a trovare la ‘formula di rete’ migliore, la possibilità di incontrare potenziali partner in linea con le loro esigenze di business, un’assistenza concreta su tutti i diversi fronti interessati dallo sviluppo di una rete, gli strumenti e i servizi più adatti per raggiungere il loro obiettivo. Se un gruppo di aziende veronesi ha intenzione di collegarsi in rete, per mantenere la struttura snella e flessibile che caratterizza le piccole imprese, senza rinunciare alla propria autonomia e indipendenza, e acquisire insieme il valore aggiunto di imprese di maggiori dimensioni, in termini di risorse da dedicare a ricerca, innovazione, valutazione di nuovi mercati, Confartigianato Reti di Imprese opera per dare corpo all’idea e trasformarla in realtà».