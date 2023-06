Christie’s Italia, il verdetto finale è di quasi sette milioni di euro

Con un totale di 6.889.554 euro si sono concluse le aste online di Christie’s Milano, che celebravano anche il 65esimo compleanno della casa d’aste inglese in Italia. Due le sessioni previste, quella tradizionalmente dedicata all’arte moderna e contemporanea, 20th/21st Century, e una interamente dedicata a una singola collezione privata italiana, Centuries of Beauty.

La prima sessione ha collezionato offerte dal 17 al 31 maggio, con protagonisti nomi illustri del Novecento italiano, da Boetti e Fontana a Piero Manzoni e Mario Schifano. Soltanto questa sessione ha ottenuto 4,2 milioni di euro. A guidare le aggiudicazioni, Catrame nero T di Alberto Burri, passato di mano per 693.000 euro, ben oltre la stima di 200-300mila, come riporta ArtTribune. Buona anche la performance per le opere di Salvo in catalogo: Senza titolo, che da stime di 60-80mila, è arrivato a €138,600, e Giugno, che ha toccato quota €126,000 da una stima minima di €45,000.