Dopo Fc Clivense, Phoenix Capital "centra" anche il crowdfunding di Helba Gin

Phoenix Capital, società di consulenza manageriale e servizi tecnologici con sedi a Verona, Milano, Roma e Lussemburgo, va ad obiettivo, anzi, "centra" di gran lunga, come advisor finanziario, la sua seconda campagna di equity crowdfunding avviata con Helba Gin, realtà emergente del mondo spirits che sta rivoluzionando il mercato dei distillati con un London Dry Gin artigianale, creato dal cuore dell’Isola d’Elba.

PHOENIX, LA COMPETENZA NEL CROWDFUNDING - Phoenix Capital vanta una specifica verticalità sul corporate finance e una competenza maturata in questi ultimi anni proprio nella pianificazione di campagne di crowdfunding in diversi ambiti merceologici. Nel 2022 ha condotto con grandissimo successo il crowdfunding per FC Clivense, il progetto calcistico di Sergio Pellissier ed Enzo Zanin, di cui ha riaperto proprio a fine maggio 2023 un secondo round di finanziamento, tuttora in corso.

LA CAMPAGNA HELBA GIN - Condotta insieme a NextGen S.p.A . e a Federico Figini , founder & CEO di Helba - milanese, classe 1990, indicato da Fine Dining Lovers ( piattaforma online dedicata alla global gastronomy ) tra i 30 talenti under 35 del food nel 2023 secondo - la campagna per Helba Gin si è chiusa lo scorso 22 maggio con uno splendido rush finale e con un +153% overfunding oltre l'obiettivo iniziale. Ben 122.250 euro di raccolta con 48 sottoscrizioni, di cui otto nell'ultima giornata .





Inserita nel contesto di un aumento di capitale configurato, l’operazione di Equity Crowdfunding era stato aperta, in via privata, lo scorso 10 marzo e al pubblico dal 22 marzo con l’obiettivo di un aumento di capitale attraverso la piattaforma Back to Work. La chiusura del crowdfunding era prevista per l’8 maggio 2023 ma l'evoluzione positiva ha spinto a prolungarla di due settimane, appunto fino allo scorso 22 maggio. A convincere, evidentemente, i punti di forza del progetto Helba Gin: la qualità di un prodotto artigianale, il design iconico della bottiglia, raffinato ed elegante, e una narrazione legata ad un territorio splendido come l’Isola d’Elba. Questi gli ingredienti fautori del successo di Helba e che gli hanno anche di strutturare partnership importanti come quelle con le reti: NIO Cocktails, RedBull City Crusher e Winelivery.

Una scelta strategica, quella del crowdfunding, per un prodotto validato che già vantava una rete commerciale attiva, partnership ed importanti prospettive di crescita. Un brand che sa intercettare l’interesse di investitori professionisti, amatoriali e appassionati di gin, con un ritorno sia in termini di raccolta sia di awareness.

«Sono stati mesi intensi, impegnativi e ricchi di emozioni, - ha commentato Federico Figini, Founder & CEO di Helba - ma oggi l'enorme soddisfazione ripaga tutta la fatica. Questo successo è merito di un lavoro di squadra: senza l'esperienza e la credibilità di Phoenix non saremmo nemmeno riusciti a partire. Adesso inizia il bello, sono pronto a trasformare questa importante iniezione di capitali ed energia in lavoro per far crescere Helba e farla diventare sempre più una storia di grande successo».

«Per Phoenix Capital è stata un’altra campagna di successo: un progetto entusiasmante che ci ha coinvolto fin da subito grazie all’energia del suo fondatore Federico Figini, che siamo felici di aver supportato in questo percorso di sviluppo - le parole condivise da Alberto Fezzi e Francesco Righetti, team advisor di Phoenix -. Partendo da questa raccolta e dalla spinta dei suoi nuovi soci, ora gli auguriamo di ottenere i successi che il prodotto merita».

HELBA, LA STARTUP - Combinando artigianalità e approccio imprenditoriale, Helba Gin sta rivoluzionando il mercato dei distillati con Helba, il London Dry Gin artigianale, creato dal cuore dell’Isola d’Elba: un omaggio ai profumi, sapori e colori dell’isola, un tributo al mare e all’estate. Una ricetta di proprietà ma, soprattutto, un brand tutelato e registrato che intende diventare un love brand, ambasciatore in tutto il mondo della magia e della freschezza di un’isola meravigliosa e dell’alta artigianalità italiana nel food, sintesi di qualità, competenza, genuinità e sostenibilità. Helba è un “London dry gin” perché segue il disciplinare che garantisce gli standard qualitativi più alti e più puri dell’eterogeneo mondo dei gin; è artigianale, perché ogni fase della sua realizzazione è fatta a mano con cura e passione.

I NUMERI DI UN SUCCESSO ANNUNCIATO - Parlando di numeri, in meno di 2 anni Helba Gin si è posizionata nella Top 30 dei gin italiani artigianali, forte di una strategia di marketing innovativa per il settore, di una rete commerciale efficace attraverso partner dedicati, di un pricing competitivo B2B. Con quasi 5000 bottiglie prodotte nel 2022, oggi raggiunge oltre 750 clienti su tutto il territorio nazionale, ma è presente anche in Spagna e Romania. L’obiettivo commerciale 2023-2024 guarda anche a Svizzera e Germania. L’obiettivo per Helba GIN è arrivare ad una exit nel 2026.

IL MERCATO ITALIANO ED EUROPEO - Il mercato del gin in Italia nel 2021 ha fatto registrare 70 milioni di ricavi e ha un CAGR 2021-2025 del 6,53%; nel nostro Paese contiamo più di 800 marche, ma di queste solo il 6% supera le mille bottiglie all’anno. A livello europeo le revenue sono state 5 miliardi e il CAGR è del 7,8%, mentre a livello globale i ricavi sono stimati a 12,97 miliardi con un CAGR del 7,45%.

Forte dell’esperienza maturata con il crowdfunding di FC Clivense, Phoenix Capital ha confermato l’efficacia di un modello di finanziamento partecipato per un progetto, in questo caso, che si muove in un contesto in cui i valori sono molto alti: il moltiplicatore medio in operazioni di acquisizione è un multiplo di 4,6 volte il fatturato.

I PROSSIMI OBIETTIVI - Le risorse serviranno a incrementare fatturato e utili introducendo tre linee di business, a sviluppare la rete commerciale e potenziare le attività di marketing. Lo scenario prevede il lancio di Helba Alcol Free e di un Vermouth, il potenziamento della linea di abbigliamento, la creazione di un food truck, l’assunzione di un direttore commerciale e importanti investimenti nel marketing: digital adv, pr, eventi, podcast, cocktail accademy.