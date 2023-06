Sfide e prospettive della logistica: venerdì un convegno a Verona

Il settore della logistica, tra dati, prospettive di sviluppo, innovazione tecnologica e digitale e sviluppo sostenibile. È il tema del convegno in programma in Fiera a Verona, Auditorium Verdi, venerdì 9 giugno dalle 10 alle 16, dal titolo “Innovazione tecnologica e sostenibilità: le sfide per una Logistica che cresce – Sfide e direzioni di lavoro per il futuro della Logistica del Veneto”, organizzato da Regione del Veneto, Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano e Assologistica. Nel pomeriggio l’appuntamento è con la Tavola rotonda “La Logistica del Veneto del Futuro Prossimo: Sfide e Agenda di Lavoro”.

Alle ore 13 è previsto un punto stampa per presentare i principali dati emersi nel corso della mattinata. Interverranno il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, la vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, il vicepresidente e Responsabile Rapporti con Università e Centri di Ricerca, Assologistica Renzo Sartori, e il direttore Scientifico Osservatorio Contract Logistics, Politecnico di Milano, Marco Melacini.