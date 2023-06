A Isola della Scala gli "Stati generali del consumo di riso in Italia"

Il crollo della produzione e delle vendite, l’aumento dei prezzi, le nuove tendenze dei consumatori e le scelte della grande distribuzione. Il settore del riso sta vivendo un momento storico, una stagione spartiacque.

A delinearne le tendenze presenti e future, a Isola della Scala, venerdì 9 giugno, ‘Gli Stati generali del consumo di riso in Italia’. L’Osservatorio nazionale voluto da Ente Fiera di Isola della Scala, Consorzio di Tutela della I.G.P. Riso Nano Vialone Veronese e Ente Nazionale Risi, istituzioni opinion leader a livello nazionale, presenta una nuova ricerca di mercato. Focus le nuove generazioni e il packaging visto come strumento di comunicazione.

Dopo l’edizione zero dello scorso anno, prosegue il monitoraggio dei dati sul consumo di riso in Italia. Anche alla luce di un brusco arresto della produzione, delle vendite e dei consumi. Sotto la lente di ingrandimento di AstraRicerche le scelte degli italiani, così come le aspettative su uno dei prodotti base della dieta mediterranea. Una fotografia del mercato e dei lifestyle trends a otto mesi dalla prima indagine, così come degli scostamenti significativi 2022-2023.

L’appuntamento, dedicato agli stakeholder del settore, ma anche alle aziende che intravedono nel loro futuro l’uso del riso e dei suoi derivati per nuove produzioni, è venerdì alle ore 10 al Palariso Zanotto di Isola della Scala.

Protagonisti del talk Patrizia Martello, Sociologa dei Consumi e Docente di Ricerca Sociale all’Università di Milano e Venezia; Cosimo Finzi, Direttore AstraRicerche; Roberto Magnaghi, Direttore Generale Ente Nazionale Risi; Marina Bassi, caporedattrice GdoWeek e MarkUp; Barbara Ganz, giornalista Il Sole 24 Ore.

L’Osservatorio restituirà una immagine della società attuale, di come sta cambiando con una visione nel medio lungo periodo che aiuterà produttori, distributori e venditori a delineare nuove strategie per sostenere il comparto e rimettere in moto i consumi.