Emanuel Baldo nel Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio

Emanuel Baldo, classe 1986, esercente, vicepresidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Verona, è entrato a far parte del Consiglio nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio. La nomina è arrivata nei giorni scorsi in occasione dell’Assemblea elettiva a Roma, che ha proclamato per acclamazione alla presidenza il ferrarese Matteo Musacci, già presidente nazionale del Gruppo Giovani esercenti di Fipe-Concommercio.