Coldiretti Verona elegge il consiglio più giovane di sempre

L’età media è di quarantadue anni. È un Consiglio Direttivo giovane quello espresso dall’Assemblea dei presidenti di Coldiretti Verona il 31 maggio a Sona nel Centro Servizi della Federazione.

I nuovi insediati sono nove su un totale di sedici componenti. Si tratta di titolari di aziende in cui si fa innovazione e in cui la parola “sostenibilità” abbraccia trasversalmente ogni ambito. A partire da Alex Vantini, eletto alla guida dell’Organizzazione per la seconda volta da quando nel dicembre 2021 aveva sostituito Daniele Salvagno (chiamato a Roma a capo di Epaca, il patronato di Coldiretti) diventando di fatto il Presidente provinciale più giovane d’Italia.

Vantini è lo specchio della nuova compagine dirigenziale: giovane, preparata (molti neo eletti hanno una laurea) e determinata. Trentadue anni, un passato molto recente come leader dei giovani di Coldiretti anche in regione e a Roma avendo rappresentato il Veneto nel Comitato nazionale, Vantini incarna l’imprenditore tipo a cui l’Organizzazione Agricola guarda per costruire il futuro della categoria. Laureato in Economia e Marketing del settore agroalimentare, è titolare di un’azienda produttrice di ortofrutta d’eccellenza dove Km Zero, promozione del territorio, spiccato spirito imprenditoriale e vocazione al continuo rinnovamento sono i valori fondanti. Dal 2020 è anche presidente del Consorzio di Bonifica Veronese.

«Ringrazio i dirigenti che hanno rinnovato la fiducia verso la mia persona e verso la Coldiretti dimostrando che l’Assemblea è davvero un luogo di condivisione e di confronto costruttivo – ha detto dopo la sua elezione per acclamazione - Oggi il Consiglio è quasi completamente rinnovato ed è composto da tanti giovani che provengono dal Comitato degli under 40. Questo mi riempie di orgoglio e di fiducia per le sfide che andremo ad affrontare insieme».

Dunque un Consiglio vocato al rinnovamento nel segno della continuità: la quasi totalità dei componenti riveste infatti la carica per la prima volta e proviene dal vivaio dei dirigenti Coldiretti raccogliendo così i risultati di una gavetta fatta di formazione, esperienze condivise e di crescita personale.

Ne sono un esempio alcuni dei nuovi membri come Giacomo Beltrame, 33enne di Isola Rizza che conduce tre aziende zootecniche di cui una sperimentale in Emilia Romagna; è stato nel Comitato del gruppo giovanile per due mandati, così come Federico Menini di Montorio, 31 anni, che ha raccolto l’eredità aziendale che da tre generazioni alleva tacchini da ingrasso ampliando le attività con sperimentazioni nel settore dei grani antichi.

Dalla stessa fucina arrivano anche Luca Dal Pezzo, 30 anni, frutticoltore di Zevio, così come Riccardo Franco, trentenne viticoltore di San Bonifacio e Riccardo Pizzoli, venticinquenne allevatore da latte di Bovolone, questi ultimi rispettivamente past e attuale Delegato di Coldiretti Giovani Impresa Verona.

Alberto Mantovanelli, 42 anni di Salizzole con un trascorso di lunga data nel vivaio dei giovani Coldiretti come Vice a livello nazionale e Delegato nel Consiglio dei giovani in Europa, ha una storia imprenditoriale emblematica: da tabacchicoltore e allevatore da carne a leader nella diversificazione e nella sostenibilità grazie all’impianto all’avanguardia di biogas dove le deiezioni animali delle sue stalle vengono trasformate in energia per l’autoconsumo e per il territorio circostante.

Luca De Grandis, 31 anni di Castagnaro, conduce una azienda a indirizzo orticolo per il mercato del fresco insieme al padre e al fratello dopo aver compiuto esperienze extra aziendali anche all’estero, come in Australia.

Completano la rosa dei Consiglieri i signori Domenico Berzacola di Negrar di Valpolicella, Sandro Brunelli di Velo Veronese, Filippo Carrarini di Illasi, Luca Faccioni di Angiari, Valentino Gambaretto di Cologna Veneta, Silvia Marcazzan di San Giovanni Ilarione, Giuliano Pachera di Cavaion Veronese, Flavio Poldi di Vigasio, Davide Ronca di Pastrengo, Roberto Serpelloni di Villafranca di Verona, oltre a Franca Castellani Responsabile di Donne Impresa, Elisa Castellani Presidente di Terranostra e Giovanni Aldrighetti Presidente dell’Associazione Pensionati.

«La Coldiretti di Verona ha una storia importante – ha concluso Vantini – e so che tutti noi abbiamo una gran voglia di dimostrare di che stoffa siamo fatti. Con i gruppi di lavoro porteremo le sfide locali a un livello regionale e nazionale e Verona avrà l’attenzione che merita».